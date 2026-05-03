記事ポイント新宿の隠れ家バル「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」が2026年4月14日にリニューアルオープン坂越産の生牡蠣を使った充実のカキメニューと、新名物「鍋焼きスープ生パスタ」全8種が登場地下の隠れ家空間はデートや女子会にも最適で、飲み放題付きコース2,200円（税込）〜対応 新宿の地下に広がる隠れ家バルが、より磨きのかかった内容でよみがえりました。牡蠣料理と映えるドリンクで人気を集めてきた