◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦〇井上尚弥（判定）中谷潤人●（２日、東京ドーム）プロボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が３日、病院で、２日の東京ドーム興行で世界同級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝との試合で痛めた左目下を再検査した結果