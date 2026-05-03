将棋の第11期叡王戦五番勝負第3局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で行われ、伊藤匠叡王と斎藤慎太郎八段が現在対局中だ。息詰まる熱戦が続く中、午後3時を迎え、両者には「午後のおやつ」が提供された。盤上の真剣な表情とは裏腹に、今回注文された可愛らしく遊び心あふれるスイーツの数々に、ファンから大きな反響が寄せられている。【映像】こどもの日を連想させるキュートで楽しいスイーツ伊藤叡王が注文したのは「か