Threadsで紹介された「実家のツバメ守護神」が、圧倒的存在感と驚きの効果で大きな注目を集めている。【写真】守護神＝小栗旬！？なんだこの仕掛け（笑）軒先にツバメが巣を作る季節。愛らしい雛の成長を見守りたい一方で、カラスやイソヒヨドリといった天敵に襲われないかハラハラする飼い主（？）も多い。そんな中、ツバメの巣の向かいに貼られたのは、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の織田信長役でもおなじみの俳優・小栗旬さんの