プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見した。井上尚はダウンこそ奪えなかったものの、出入りの速さとハンドスピード、主導権を渡さない試合運びで上回り、11回にはアッパーで中谷に左目付近を負傷させた。採点はジャッジ2人が116―112、1人が115―113で、いずれも井上尚を支持