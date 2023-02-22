村田諒太
奈良県奈良市出身のプロボクサー。1986年1月12日生まれ。帝拳ボクシングジム所属。元WBA世界ミドル級王者。日本人ボクサーとして竹原慎二氏以来2人目のミドル級世界王者であり、オリンピックメダリストとしては日本人初の世界王者である。
2026年8月3日
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WBAが堤聖也の休養王座を剥奪、ボクシングファンから怒りの声が続出
和気慎吾氏はYouTubeで「ふざけてますよ」とWBAの措置を強く批判した
スポニチアネックス
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アマ世界王者・坪井智也がプロ5戦目でWBC世界王座決定戦に臨む
9月27日にトヨタアリーナ東京で南アフリカのマラジカと対戦予定で
スポーツ報知
2026年8月2日
2026年5月3日
2025年12月28日
2024年7月4日
2024年4月8日
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不倫相手への暴力が報じられた村田諒太氏 LINEでDV認めるメッセージも？
不倫相手から相談を受けていた人物は、暴行を目撃したとFLASHに語る
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不倫報道の村田諒太氏 相手女性側から「泥酔DV」「口止め工作」告発も
村田側が考えた文面を女性が同誌に送ったら話し合う約束を反故にしたそう
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