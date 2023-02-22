村田諒太

奈良県奈良市出身のプロボクサー。1986年1月12日生まれ。帝拳ボクシングジム所属。元WBA世界ミドル級王者。日本人ボクサーとして竹原慎二氏以来2人目のミドル級世界王者であり、オリンピックメダリストとしては日本人初の世界王者である。

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