未管理著作物裁定制度の仕組み著作権者と連絡が取れず、使用していいかどうか分からないイラストや楽曲などの「著作物」を、補償金を支払えば簡素な手続きで最長3年間使用できる新制度が4月から始まった。インターネットなどにはさまざまな人が創作したコンテンツがあふれているが、許諾の可否が不明で利用されず「休眠状態」のものも多い。こうした著作物の利用を促し、著作権者にも補償金から対価を支払えるようにする狙いだ。