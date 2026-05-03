アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、Bチームを率いるフェルナンド・トーレス監督への感謝を言葉にした。スペインメディア『マルカ』が2日、同監督のコメントを伝えている。ラ・リーガ第34節が2日に行われ、アトレティコ・マドリードは敵地『エスタディオ・メスタージャ』でバレンシアと激突した。試合は序盤からアルゼンチン代表DFナウエル・モリーナが幾度となくゴールを脅かす場面を作りながら、前