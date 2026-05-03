TWS（トゥアス）の「ダルムチャレンジ」動画が世界的に話題となっている。先月27日にリリースした5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」のタイトル曲「You、You」のサビ部分の「Dda−rum（ダルム）」を活用したもので、好きな相手に近づきたいという気持ちをリズミカルなステップで表現したのが特徴。肩と足を軽く揺らし、腰を横に振るなどの動作を繰り返す。韓国メディアのスターニュースは3日「所属事務所のプレディス・エンターテイ