【井上尚弥VS中谷潤人】無敗同士の2人による頂上決戦がついに決着 判定で決まる
『NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人』が2日、東京ドームで行われた。無敗同士の2人による“頂上決戦”が、ついに決着した。
【動画】無敗同士の2人による頂上決戦がついに対戦 1R冒頭の様子
入場前の様子が動画で公開されると、会場からはこの日一番の歓声が。井上の入場時には、布袋寅泰がギター演奏でサプライズ登場。国歌斉唱には藤井フミヤと、超大物アーティストが続々登場し、会場のボルテージも上がる中、待ちに待った戦いのゴングが鳴った。
1R、お互いに間合いをはかりながら、パンチを放っていく。井上が少しずつ間合いを詰めて、飛び込んでいきパンチを打っていくと、中谷もパンチを返す。落ち着いた展開ながらも、緊張感が張り詰めており、中谷のカウンターには会場も高揚感に包まれた。
2R、井上が果敢に入り込んでパンチを打っていく中、中谷は冷静に見極め、カウンターを狙う。読み合いと動きの速さに会場も息をのみ、パンチが決まる度に「おぉー」との声が上がる。
3R、バランスを崩した中谷に井上が逃さずパンチを放っていく。井上はプレッシャーをかけていく。4R、井上が距離を詰めてパンチを放っていく。中谷は、左のカウンターを狙う。井上のパンチへの反応に、どよめきが起こる。井上のパンチが中谷をとらえるも、中谷も負けじと反撃する。
5R、高度な読み合いが続き、会場からは何度もどよめきが。積極的に中に入っていこうとする井上、パンチを決める中谷に歓声が上がった。6R、いきなり井上がパンチを放つ。中谷もしっかり待ち受けながらも、飛び込んでいく。
7R、中谷が攻めに出て、手数が増えたところで、井上の右が捉える。しびれるような展開の中で迎えた8R、井上がまとめてパンチを打つと、中谷もすぐさま反撃。動きが活発になり、会場もさらに熱気に包まれる。高度な打ち合いに、リング上で2人が笑みを浮かべる場面も。終了間際、中谷がまとまったパンチを放っていく。
9R、中谷が攻めに出ていき、井上をとらえる。井上も落ち着いて対応していく。井上のジャブが、中谷をとらえる。中谷のアッパーに会場がどよめく。10R、攻めに出ていく中谷に、井上も打ち返す。中谷のパンチが井上をとらえる。バッティングで、中谷の眉間から出血。中断から再開直後、中谷がすぐさま攻めに出ていく。
11R、井上の左アッパーがとらえる。井上が攻め込んでいく。終了間際にも、井上がパンチをまとめて放つ。そして迎えた最終12R、両者果敢にパンチを打っていく。ともにダウンすることなく、判定へ。3-0で、勝者は井上だった。
＜対戦カード＞
・ファイナル：WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級 タイトルマッチ 12R 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(MT)
・セミ：スーパーバンタム級 8R 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
・セミセミ：WBC世界バンタム級タイトルマッチ 12R 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
・第4試合：OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 10R 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
・第3試合：フェザー級 10R 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
・第2試合：OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ 10R ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールド)
・第1試合：WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ 10R 富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)
【動画】無敗同士の2人による頂上決戦がついに対戦 1R冒頭の様子
入場前の様子が動画で公開されると、会場からはこの日一番の歓声が。井上の入場時には、布袋寅泰がギター演奏でサプライズ登場。国歌斉唱には藤井フミヤと、超大物アーティストが続々登場し、会場のボルテージも上がる中、待ちに待った戦いのゴングが鳴った。
2R、井上が果敢に入り込んでパンチを打っていく中、中谷は冷静に見極め、カウンターを狙う。読み合いと動きの速さに会場も息をのみ、パンチが決まる度に「おぉー」との声が上がる。
3R、バランスを崩した中谷に井上が逃さずパンチを放っていく。井上はプレッシャーをかけていく。4R、井上が距離を詰めてパンチを放っていく。中谷は、左のカウンターを狙う。井上のパンチへの反応に、どよめきが起こる。井上のパンチが中谷をとらえるも、中谷も負けじと反撃する。
5R、高度な読み合いが続き、会場からは何度もどよめきが。積極的に中に入っていこうとする井上、パンチを決める中谷に歓声が上がった。6R、いきなり井上がパンチを放つ。中谷もしっかり待ち受けながらも、飛び込んでいく。
7R、中谷が攻めに出て、手数が増えたところで、井上の右が捉える。しびれるような展開の中で迎えた8R、井上がまとめてパンチを打つと、中谷もすぐさま反撃。動きが活発になり、会場もさらに熱気に包まれる。高度な打ち合いに、リング上で2人が笑みを浮かべる場面も。終了間際、中谷がまとまったパンチを放っていく。
9R、中谷が攻めに出ていき、井上をとらえる。井上も落ち着いて対応していく。井上のジャブが、中谷をとらえる。中谷のアッパーに会場がどよめく。10R、攻めに出ていく中谷に、井上も打ち返す。中谷のパンチが井上をとらえる。バッティングで、中谷の眉間から出血。中断から再開直後、中谷がすぐさま攻めに出ていく。
11R、井上の左アッパーがとらえる。井上が攻め込んでいく。終了間際にも、井上がパンチをまとめて放つ。そして迎えた最終12R、両者果敢にパンチを打っていく。ともにダウンすることなく、判定へ。3-0で、勝者は井上だった。
＜対戦カード＞
・ファイナル：WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級 タイトルマッチ 12R 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(MT)
・セミ：スーパーバンタム級 8R 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
・セミセミ：WBC世界バンタム級タイトルマッチ 12R 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
・第4試合：OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 10R 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
・第3試合：フェザー級 10R 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
・第2試合：OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ 10R ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールド)
・第1試合：WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ 10R 富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)