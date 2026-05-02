『五等分の花嫁』新作アニメ2本制作決定 【春夏秋冬】とOVAで映像公開
アニメ『五等分の花嫁』の新作アニメ2本が制作されることが発表された。小説『五等分の花嫁【春夏秋冬】』がテレビアニメ化、原作エピソードを新たにアニメ化する新作OVAが制作され、あわせて告知ビジュアルと映像が公開された。
【画像】制服姿の五つ子たち！『五等分の花嫁』新作OVAの告知ビジュアル
これは、本日2日に開催されたイベント『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』内で発表されたもの。イベント内では新作アニメプロジェクトの１つ目として、『五等分の花嫁【春夏秋冬】』のテレビアニメ化が決定。『五等分の花嫁【春夏秋冬】』は、原作・春場ねぎ氏の完全監修のもと、あさのハジメ氏が手がける“原作の続き”を描いた完全後継小説であり、同作のコミカライズ企画も進行中となっている。物語は高校3年の1月から卒業後の12月まで、五つ子たちの新たな1年間の日常を描く。
２つ目は新作OVAの制作が決定。こちらはこれまでのアニメシリーズでは描かれなかった原作エピソードを新たにアニメ化し、テレビスペシャルアニメ『五等分の花嫁∽』『五等分の花嫁＊』に続く「あのシーンを観たかった！」という期待に応える内容をお届けする。
『五等分の花嫁』は、貧乏生活を送る主人公の男子高校生・風太郎が、あるきっかけで落第寸前の個性豊かな五つ子のヒロインたち（一花、二乃、三玖、四葉、五月）の家庭教師となり、彼女たちを無事卒業まで導くべく奮闘するラブコメディー。
原作漫画は『週刊少年マガジン』（講談社）にて2017年8月〜2020年2月にかけて連載され、コミックスは累計2000万部を突破する人気作品となっている。
2019年1月から3月にかけて人気声優の花澤香菜（一花役）、竹達彩奈（二乃役）、伊藤美来（三玖役）、佐倉綾音（四葉役）、水瀬いのり（五月役）が出演するテレビアニメが放送され話題となり、第2期が2021年1月〜3月に放送、2022年5月には劇場版が公開され興収22.4億円を突破。その後、テレビスペシャルアニメ『五等分の花嫁∽』『五等分の花嫁＊』が劇場先行上映・テレビ放送された。
【画像】制服姿の五つ子たち！『五等分の花嫁』新作OVAの告知ビジュアル
これは、本日2日に開催されたイベント『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』内で発表されたもの。イベント内では新作アニメプロジェクトの１つ目として、『五等分の花嫁【春夏秋冬】』のテレビアニメ化が決定。『五等分の花嫁【春夏秋冬】』は、原作・春場ねぎ氏の完全監修のもと、あさのハジメ氏が手がける“原作の続き”を描いた完全後継小説であり、同作のコミカライズ企画も進行中となっている。物語は高校3年の1月から卒業後の12月まで、五つ子たちの新たな1年間の日常を描く。
『五等分の花嫁』は、貧乏生活を送る主人公の男子高校生・風太郎が、あるきっかけで落第寸前の個性豊かな五つ子のヒロインたち（一花、二乃、三玖、四葉、五月）の家庭教師となり、彼女たちを無事卒業まで導くべく奮闘するラブコメディー。
原作漫画は『週刊少年マガジン』（講談社）にて2017年8月〜2020年2月にかけて連載され、コミックスは累計2000万部を突破する人気作品となっている。
2019年1月から3月にかけて人気声優の花澤香菜（一花役）、竹達彩奈（二乃役）、伊藤美来（三玖役）、佐倉綾音（四葉役）、水瀬いのり（五月役）が出演するテレビアニメが放送され話題となり、第2期が2021年1月〜3月に放送、2022年5月には劇場版が公開され興収22.4億円を突破。その後、テレビスペシャルアニメ『五等分の花嫁∽』『五等分の花嫁＊』が劇場先行上映・テレビ放送された。
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