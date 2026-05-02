テレビ朝日系「ザワつく！金曜日 箱根グルメ＆最強開運３時間スペシャル」が１日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

この日、一茂は「ミスタープロ野球」と呼ばれた父・長嶋茂雄さんとの思い出を述懐。「元々、僕、生まれた時から。父親が箱根に別荘を持ってた。父親が昭和３３年に入団したんですよ。読売巨人軍に」と述懐。

「（茂雄さんが）入団したきの契約金が当時のお金で１０００万か２０００万なんですよ。そのときの大学（卒業）の（平均）初任給が…」と思案すると、良純は「１万円ちょっと。２万円いかないぐいらい…」と話した。

「俺が聞いた話は、そのお金で上北沢、僕が生まれた生家、上北沢なんですけど。そこが、たぶん３００坪ぐらいなんですよ。上北沢が３３０坪の家で、それを契約金でまず買いましたと。なおかつ、最初にお話しさせていただいた箱根の別荘、それも買ったんですよね」と話した。高橋は「入団１年目って言ったら、大学卒業したばっかりですよね…。そのときに別荘を買うっていう発想になるのがすごい」と驚いていた。