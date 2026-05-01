【REJECT Arcade Controller】 販売期間：5月1日8時～5月10日23時59分 配送日：7月上旬予定 価格： <レバータイプ> PC対応：36,800円 PC/PS5/PS4/Switch2/Switch対応：46,800円 <レバーレスタイプ> PC対応：34,800円 PC/PS5/PS4/Switch2/Switch対応：44,800円

eスポーツチーム「REJECT」は、アーケードコントローラー「REJECT Arcade Controller/REJECT Arcade Controller Leverless」全4モデルの予約販売を5月1日8時より5月10日23時59分まで実施している。価格は34,800円より。

「REJECT Arcade Controller」は、REJECTの格闘ゲーム部門所属ストリーマーのハイタニさん監修のもとに開発されたアーケードコントローラー。ボタンレイアウトや重心バランスなど細部まで監修されている。5月3日まで開催される格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」のREJECTブースにて試遊ブースが出展されており、実際に触ってみることが可能だ。

レバータイプ

レバーレスタイプ

筆者も試遊させていただいたが、確かに細部までこだわっていることが見て取れた。最初に感じられたのは操作中の安定度。重量がレバータイプ1.5kg・レバーレスタイプ1.3kgと軽量ながら、底面にビッシリと貼られた滑り止めマットが機能し、ズレなく操作できる。

一方で天板はかなりスベスベとした質感。手をスライドさせやすく、レバー操作や素早いボタン入力をしやすくなっている。

また、レバータイプの大きな特徴として「ジャンプボタンモード」が搭載されている。オンにすることでレバーの上入力が反応しなくなり、代わりに中央下のボタンが上入力になる。これにより、レバーの操作ミスでキャラクターがジャンプしてしまうことを防ぎつつ、下へ素早く2回入力する下下入力の精度と入力スピードが向上する。

これでもかと貼られている滑り止めマット

やや傾斜もあり手を添えやすいデザイン

その他、メンテナンスのしやすい背面ワンタッチ開閉や、大会中に持ち運びしやすくなる持ち手も用意されている。さらに細かいこだわりでいうと、スタートボタンなどの暴発を防ぐ「Tournament Mode」のほか、Steamのオーバーレイボタンだけを封じる「Training Mode」も搭載されている。

□「REJECT Arcade Controller」の販売ページ

【背面ワンタッチ開閉】

レバーレスタイプ

背面はワンタッチで開閉可能。替えボタンを収納するスペースも用意され、その場でメンテナンスしやすい

レバータイプ。両タイプに持ち運び用にケーブル収納スペースも用意されている

レバータイプにはレバーメンテナンス用の工具も収納可能だ

対戦中に接続中のケーブルがはずれないようにロック機構も付いている

また、EVOとのコラボモデルも本日5月1日22時より予約開始だ。こちらは限定50台になるとのこと。

【EVOコラボモデル】

REJECTブースではグッズの物販も

「REJECT Arcade Controller」製品スペック 項目 仕様 搭載ボタン 三和電子 24mm 押しボタンスイッチ (OBSF-24-K) 対応ボタン規格 三和ボタン互換 搭載レバー(レバー型のみ) 三和電子レバー (JLX2-TPML-8YT-SK-K) 天板（トッププレート） 厚さ4.0mm 筐体素材 ABS樹脂 底面 滑り止めマット採用 接続方式 USB有線接続 (着脱式・ロック機構付き) ケーブル長 2m モードセレクター（Triple Mode Selector） あり（Normal / Training / Tournament） 製品サイズ（W×D×H） REJECT Arcade Controller：W386*L230*H106 (mm) REJECT Arcade Controller Leverless：W386*L230*H60 (mm) 製品重量 REJECT Arcade Controller：1.5kg REJECT Arcade Controller Leverless：1.3kg 付属品（共通） USB Type-C to USB Type-A ケーブル (2m)、クイックスタートガイド、予備ボタン (三和電子 24mm 押しボタンスイッチ OBSF-24-K) 対応プラットフォーム PC版：PC Brook版：PC,PS4,PS5,switch,switch2対応

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