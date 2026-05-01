歌手の華原朋美（５１）が１日、大病で手術を受け、治療を続けていたことを公表した。昨年９月９日のデビュー３０周年記念コンサート後に病気が発覚。昨年１２月に仕事を終え、４時間以上に及ぶ手術を受けた。入院生活を経て、治療は終わったという。昨年１２月１４日に沖縄でディナーショーを行い、今年１月１７日には大阪でディナーショーを開催している。今回、病について初めて公表するとともに、８月３０日の埼玉を皮切りに、来年３月まで全国ツアー（１９都市１９公演）を開催することを発表した。

１２月２６日付では、息子（６）とニット帽姿の２ショットを自身のＸに投稿していた。

【以下、華原のコメント全文】

３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり １２月の仕事を終えて入院して ４時間以上にも及ぶ手術を受けました。

今年のコンサートに合わせて治療は終わりました。

目が覚めた時、息子が私の手を握って、ママ！！起きた！！ 大丈夫？？良かったよ。ママが居ないと寂しいよ。そう言って涙を流していました。その涙は今も忘れず、今までも色々な事を乗り越えてきたつもりですが、息子の涙を糧にして今年のコンサートはバンドさんダンサーさんと共にお客様に喜んで頂けるセットリストを考えています。もちろん出待ち様との触れ合いも忘れず全公演ファンの皆様の心に残るステージを目指したいと思います。

前を向いて今回のコンサートツアーでも精進して参りたいと思いますので、どうぞ皆様、宜しくお願い致します。

お会い出来るのを心から楽しみにしております。（なぁ〜んでこんなに困難があるんだよぉ〜笑） 華原朋美