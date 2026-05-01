【B2PO QF見どころ】いよいよプレーオフ開幕…西地区王者の神戸は21連勝で短期決戦に突入

神戸が今シーズン29勝1敗を記録した“要塞“GLION ARENA KOBE【(C)B.LEAGUE】

B2最後の王座をかけた短期決戦がいよいよスタート。5月1日から4日にかけて「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26」が開催される。



先陣を切るのは西地区優勝の神戸ストークスと、ワイルドカード下位で進出した鹿児島レブナイズのカードだ。初代B2王者でもある神戸は、21連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。一方の鹿児島は後半戦で黒星が増えたものの、神戸が今シーズン喫した5敗のうち1敗は鹿児島戦。さらに、直接対決6試合のうち10点差以上がついたのは1試合のみと、内容は拮抗している。アンソニー・ゲインズ・ジュニアを中心に、神戸が誇る強固なペイントエリアを打ち破ることができれば、アップセットのチャンスが大きく広がるはずだ。



東地区王者の信州は福井を迎え撃つ【(C)B.LEAGUE】

東地区優勝の信州ブレイブウォリアーズに挑むのは、ワイルドカード上位の福井ブローウィンズ。今カードは唯一、昨シーズンに続いてプレーオフ（PO）に出場するクラブ同士の対戦となる。ただ、一昨シーズンまでさかのぼれば、信州はB1所属、福井はB3新規参入と対照的な歩みをたどってきた両者。今シーズンの対戦成績は3勝3敗と互角で、最終節でも1勝1敗の痛み分けだった。勝久マイケルHCとマテオ・ルビオHCによる戦術面の駆け引き、そして相手への対応力が勝敗を左右しそうだ。



福島はクラブ史上初のPOホーム開催【(C)B.LEAGUE】

昨シーズン東地区最下位から這い上がり、地区優勝争いを演じた福島ファイヤーボンズは、3シーズンぶり3回目、ホームでは初のPOに臨む。一方の熊本ヴォルターズは、リーグ最多記録を更新する7回目のPO出場となる。過去10シーズンを全てB2で過ごしてきたクラブ同士の顔合わせとなるこのカードは、熊本が今シーズン3勝1敗とリード。難敵を迎え撃つ福島は、帰化選手のジュフ伴馬らがサイズの優位を生かせるか。対する熊本は、離脱者が相次ぐ中で培ったメンタルの強さを発揮できるかが鍵を握る。



わずか5勝に終わった昨シーズンから一転、PO初出場の大躍進を果たした愛媛オレンジバイキングスは、東地区3位の横浜エクセレンスとホームで対戦する。今シーズンの直接対決は愛媛が4戦全勝。ただし、6点差が1試合、3点差が2試合と接戦が続いており、今回も終盤までもつれる展開が予想される。両者の共通点は、愛媛にシャキール・ハインズ、横浜EXにはトレイ・ボイドといったクラッチプレーヤーが存在すること。勝負どころでエースの力を引き出せるかが勝敗を分ける。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2プレーオフクォーターファイナルにおいて達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。B2のステージで長年活躍してきたベテランが、区切りの記録達成を迎えそうだ。熊本ヴォルターズの絶対的司令塔・石川海斗は、歴代最多タイの40本3P成功まであと4。150得点達成には、鹿児島レブナイズの兒玉貴通があと14、愛媛オレンジバイキングスの古野拓巳があと25と射程圏内に入っている。信州ブレイブウォリアーズのウェイン・マーシャルは史上4人目となる300得点まであと35、神戸ストークスのアイザック・バッツは250リバウンドまであと19と、節目の記録に挑む。



■B2プレーオフクォーターファイナル試合日程

・神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ（＠GLION ARENA KOBE）

GAME1：5月1日（金）19時05分～

GAME2：5月2日（土）16時05分～

GAME3：5月3日（日）14時05分～

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・信州ブレイブウォリアーズ vs 福井ブローウィンズ（＠ホワイトリング）

GAME1：5月2日（土）14時05分～

GAME2：5月3日（日）14時05分～

GAME3：5月4日（月）14時05分～

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・愛媛オレンジバイキングス vs 横浜エクセレンス（＠松山市総合コミュニティセンター）

GAME1：5月2日（土）14時30分～

GAME2：5月3日（日）14時30分～

GAME3：5月4日（月）14時30分～

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・福島ファイヤーボンズ vs 熊本ヴォルターズ（＠宝来屋ボンズアリーナ）

GAME1：5月2日（土）15時05分～

GAME2：5月3日（日）14時05分～

GAME3：5月4日（月）14時05分～

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