観音開きドアと多彩な収納がもたらす利便性

クルマ選びの基準は人それぞれですが、限られたサイズの中でどれだけ使い勝手を高められるかという点は、今も昔も変わらず重視されています。

とくに日常生活に密接した軽自動車では、その工夫の積み重ねが車両の魅力を大きく左右すると言えるでしょう。

【画像】超いいじゃん！ これが“背高すぎ”なダイハツ斬新「“観音開き”軽ワゴン」の姿です！ 画像を見る！（29枚）

そうした流れの中で登場した一台に、2013年の「第43回東京モーターショー」で披露されたダイハツ「DECA DECA（デカデカ）」があります。

このモデルは、単なるコンセプトカーにとどまらず、軽自動車の可能性を押し広げる提案として注目を集めました。

最大の特徴は、「ウルトラスペース」と呼ばれる圧倒的な室内の広さです。軽自動車という制約のある規格の中で、従来の発想を超えるパッケージングが追求されていました。

全高は1850mmに設定され、さらに室内高は1455mmという数値を実現しています。この数値は当時の軽自動車としてもトップクラスであり、車内での開放感を大きく高める要素となっていました。

同じく室内空間に強みを持つ車種と比べても、その差は明確です。例えばダイハツの「タント」は全高1755mm（4WDモデルは1775mm）ですが、デカデカはそれよりも95mm高く設計されていました。この差は単なる数字以上に、実際の使い勝手や快適性に影響を与えるポイントです。

ボディサイズ自体は軽自動車の規格いっぱいとなる全長3395mm×全幅1475mmに収まっていますが、その限られた外寸を最大限に活かしている点も見逃せません。

その結果として、大人が車内で無理なく着替えられるほどの空間が確保されており、アウトドアやレジャー用途でも高い利便性を発揮する設計となっていました。

ただし、車高を高めると重心も上がり、走行安定性に影響が出る可能性があります。この課題に対しては、車体上部の軽量化というアプローチが採用されました。

具体的にはルーフパネルの板厚を最適化し、さらに外板の一部を樹脂素材に置き換えることで、上部の重量を抑えています。

その結果、タントよりも全高が80mm高いにもかかわらず、重心の上昇は最小限に抑えられました。

さらに足回りにも改良が施されています。フロントアブソーバーロッドやリアアブソーバーのサイズを大きくすることで剛性を高め、ウレタン製バンプスプリングやスタビライザーの採用によって、カーブ時の車体の傾きを抑制しています。

こうした対策により、高さのあるボディでありながら安定した走行性能を実現していました。

また、ダイハツ車として初めて空力フィンが取り入れられ、空気の流れを整えることで直進時の安定性も向上しています。

運転のしやすさという点では、視界の確保も重要です。このモデルではアイポイントが1387mmに設定されており、「ファインビジョン」と呼ばれる見晴らしの良さが特徴でした。実際に座った瞬間に広い視界が得られる設計は、運転時の安心感にもつながります。

使い勝手の面では、左側ドアに観音開き構造を採用している点も印象的です。前後2枚のドアを同時に開けることができ、開口部の上端は地上から1700mmと高く設定されています。

乗り降りのしやすさだけでなく、大きな荷物の出し入れもスムーズに行えるような設計です。

荷室にも工夫が凝らされています。「ミラクルラゲージ」と名付けられたスペースには、約90リットルのアンダートランクが用意されており、350ml缶24本入りのビールケースを2箱収納できる容量を確保しています。

また、高い室内高を活かしてベビーカーを折りたたまずにそのまま縦に積める点も、日常利用において大きなメリットと言えるでしょう。

リアシートの操作性も考えられており、背面に設けられたスライドレバーによって荷室側からシート調整が可能です。

シート素材には撥水加工が施されたフルファブリックが採用され、さらに背面には塩化ビニール加工が施されているため、水や汚れにも強い仕様となっています。

収納面では、インパネ周辺にも多くの工夫が見られます。助手席前には容量6.6リットルの大型トレイが設置されており、一眼レフカメラやタブレットといった比較的大きなアイテムも収納できます。

こうした多様な収納スペースを組み合わせた「ポケッテリア」という考え方は、日常の利便性を高める重要な要素として評価されていました。

このように数多くのアイデアが盛り込まれたデカデカは、2009年にコンセプトが提示され、その後の改良を経て2014年11月に「ウェイク」として市販化されました。

現在では軽スーパーハイトワゴンの競争が激しくなっていますが、その流れの原点のひとつとして、このモデルの存在は見逃せないものです。

ネット上でもさまざまな意見が見られ、「この広さは軽とは思えない」「アウトドア用途にはかなり便利そう」「デザインも含めてインパクトが強かった」「観音開きドアは使いやすそうでイイね」「ウェイクにつながったのが納得できる内容」「こういう発想はもっと増えてほしい」「実用性に全振りしている感じが好印象」といった声があり、多くの人がそのユニークなコンセプトと実用性の高さに関心を寄せている様子がうかがえます。