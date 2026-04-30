PK取り消されたアーセナル指揮官の心境は…“人間うそ発見器”の異名持つ英No.1ボディランゲージ専門家が指摘「彼は本気で怒っている」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝でのPK判定を巡る議論が続く中、アーセナル指揮官ミケル・アルテタの発言を“専門家”が分析した。英『ザ・サン』が伝えている。
アーセナルはアトレティコ・マドリーとの欧州CL準決勝第1戦で1-1の引き分けに終わったが、終盤のPK取り消しが大きな論争となった。問題の場面は後半33分、MFエベレチ・エゼがDFダビド・ハンツコとの接触で倒れ、主審が一度はPKを宣告。しかしVARの介入によりオンフィールド・レビューが行われ、判定は覆された。
この判定に対し、アルテタ監督は試合後、「非常に腹立たしい」「ルールに反している」「完全に受け入れられない」と強い言葉で不満を表明していた。
『ザ・サン』はこの発言を受け、ボディランゲージの観点から分析を実施。“人間うそ発見器”の異名を持ち、有名な殺人事件にも関わってきたイギリスNo.1ボディランゲージ専門家のダレン・スタントン氏がアルテタ監督の様子を詳細に検証した。
スタントン氏は、アルテタ監督の発言や仕草について「本気の怒りが表れている」と指摘。特に声のトーンや表情、ジェスチャーの一貫性から「感情を誇張しているのではなく、純粋なフラストレーションによるもの」と分析したという。
さらに、発言の強さに対しても「計算されたコメントではなく、その瞬間の感情に基づいた自然な反応」と説明。試合後のインタビューにおいても一貫して怒りの感情が維持されていた点を挙げ、「判定に対する不満が非常に大きかったことを示している」との見解を示した。
また、スタントン氏はアルテタ監督の姿勢や視線の動きにも言及し、「自信を持って自らの主張を信じている状態」と分析。これは単なるパフォーマンスではなく、「自分たちが不利益を被った」という確信に基づいた発言である可能性が高いとしている。
アーセナルはアトレティコ・マドリーとの欧州CL準決勝第1戦で1-1の引き分けに終わったが、終盤のPK取り消しが大きな論争となった。問題の場面は後半33分、MFエベレチ・エゼがDFダビド・ハンツコとの接触で倒れ、主審が一度はPKを宣告。しかしVARの介入によりオンフィールド・レビューが行われ、判定は覆された。
『ザ・サン』はこの発言を受け、ボディランゲージの観点から分析を実施。“人間うそ発見器”の異名を持ち、有名な殺人事件にも関わってきたイギリスNo.1ボディランゲージ専門家のダレン・スタントン氏がアルテタ監督の様子を詳細に検証した。
スタントン氏は、アルテタ監督の発言や仕草について「本気の怒りが表れている」と指摘。特に声のトーンや表情、ジェスチャーの一貫性から「感情を誇張しているのではなく、純粋なフラストレーションによるもの」と分析したという。
さらに、発言の強さに対しても「計算されたコメントではなく、その瞬間の感情に基づいた自然な反応」と説明。試合後のインタビューにおいても一貫して怒りの感情が維持されていた点を挙げ、「判定に対する不満が非常に大きかったことを示している」との見解を示した。
また、スタントン氏はアルテタ監督の姿勢や視線の動きにも言及し、「自信を持って自らの主張を信じている状態」と分析。これは単なるパフォーマンスではなく、「自分たちが不利益を被った」という確信に基づいた発言である可能性が高いとしている。