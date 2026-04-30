武豊騎手が４月３０日、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで行われた「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」のノーザンホースパークカップ（ジョッキー＆ジュニアＣＵＰ）で、馬術競技のゲスト解説を務めた。

１０歳の頃から乗馬を始めたというレジェンドは「乗ったことがある馬がいて、うれしいですね」と笑み。西塚洸二騎手が騎乗したアスクワイルドモアは自身が騎乗し、２０２１年の函館・芝１８００メートルで初勝利に導いた。小牧加矢太騎手が騎乗したマンオブスピリットにも２２年の万葉Ｓ（４着）で騎乗したことがあり、「覚えていますよ」とうれしそうだった。

２０２０年全日本障害飛越選手権で優勝した小牧加矢太騎手の登場の際には「馬術で大活躍しましたから」と期待していたが、まさかの４度の落下。「選手からジョッキーの方になっているのか…」と苦笑いしていた。

自身で新馬勝ちをしたハーツクライの産駒が馬術競技に登場すると「いろんな思いがありますね」と感慨深げ。「引退した馬たちが、こういった形で活躍して、いろんな人たちに乗ってもらえるのはうれしい」と語った。