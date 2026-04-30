『ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ』7・10に開催 マドカ・ダイゴ役の長野博らキャストが登壇
円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、7月10日に『ウルトラマンの日 in 杉並公会堂』を東京・荻窪の杉並公会堂にて開催。また、放送30周年を迎える『ウルトラマンティガ』主演マドカ・ダイゴ役の長野博をはじめとしたオリジナルキャストが登壇する『ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ』を開催する。
【写真】『ウルトラマンティガ』30thのキービジュアル
イベントは7月10日の「ウルトラマンの日」に、60年前ウルトラマンがその姿を初めて現した「ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生」の開催地である杉並公会堂にて実施されるイベント。60周年を記念したステージイベントやウルトラマンシリーズの変遷をたどる展示、ウルトラヒーローによるグリーティング、グッズ販売などを実施する。
また、放送30周年を記念した『ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ』も実施が決定。マドカ・ダイゴ役の長野博、ヤナセ・レナ役の吉本多香美ら、作品のオリジナルキャストが出演し、トークショーや上映イベントなどを楽しめる特別なステージとなる。
【出演者】
長野博（『ウルトラマンティガ』マドカ・ダイゴ役）
吉本多香美（『ウルトラマンティガ』ヤナセ・レナ役）
高樹澪（『ウルトラマンティガ』イルマ・メグミ役）
大滝明利（『ウルトラマンティガ』ムナカタ・セイイチ役）
そのほか
【写真】『ウルトラマンティガ』30thのキービジュアル
イベントは7月10日の「ウルトラマンの日」に、60年前ウルトラマンがその姿を初めて現した「ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生」の開催地である杉並公会堂にて実施されるイベント。60周年を記念したステージイベントやウルトラマンシリーズの変遷をたどる展示、ウルトラヒーローによるグリーティング、グッズ販売などを実施する。
【出演者】
長野博（『ウルトラマンティガ』マドカ・ダイゴ役）
吉本多香美（『ウルトラマンティガ』ヤナセ・レナ役）
高樹澪（『ウルトラマンティガ』イルマ・メグミ役）
大滝明利（『ウルトラマンティガ』ムナカタ・セイイチ役）
そのほか