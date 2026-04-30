新人教育でまず教えるべきこと――棚橋弘至社長が説く「たった一つの基礎」
―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］―
新日本プロレスの人気プロレスラーにして「100年に一人の逸材」と言わしめ、プロレスラーを引退したばかりの第11代社長（’23年12月就任）棚橋弘至が、日々の激務のなかでひらめいたビジネス哲学を綴っていく。今回は「新人教育」について。4月が始まった時点で、棚橋社長は新人にまず何を教えるべきだと考えていたのか。人を育てる立場になった今、たどり着いた「たった一つの基礎」とは。（以下、棚橋弘至氏の寄稿）
◆vol.69 社長・棚橋が考える、新人教育で教えるべき、たった一つの基礎
もうすっかり暖かくなりましたね。テレビでは、連日、桜の開花予想のニュースが流れ、4月という新しいスタートを感じさせてくれます。
4月といえば、新入社員が入社してくる時。新日本プロレスは定期採用を行っていないのですが、若手選手を育成する「新日本プロレス道場」には、毎年この時期に新人が何人か入門します。
企業の皆さんは「新人教育」が始まりますね。これまでは、新人の方に「頑張れ！」とエールを送る機会のほうが多かったのですが、社長になったことで視点が少し変わってきました。
そう、人材をいかに育てていくか？ これは、企業の未来に直結してくる問題。なので今回は、新人を指導、教育・育成する側にフォーカスして、考えていきたいと思います。
新日本プロレスでのプロレスラー生活で学んだことはたくさんありますが、まず初めに教わったことは、挨拶と言葉遣いと礼儀作法でした。
今は大学を卒業してから入門する選手が多いですが、昔は中学や高校を卒業後、入門してくる選手がほとんどでした。そうすると、挨拶の仕方や日常の礼儀作法など、多くの社会人的基礎から教えないといけません。
情けない話なのですが、実際に、大学を卒業してから入寮した僕も、当時は「上座にはお客様や目上の人間が座る」というマナーすら知りませんでした。
つい先日、企業様を招いての食事会があったのですが、そこに一つトラップがあったんです。座敷の奥側が「上座」だと思うじゃないですか──。しかし、その日本料理屋さんは、下座の位置から見事な日本庭園が見える。そうした場合、庭園が見える側に招いた方を誘導するんですね。危うく、上座トラップに引っかかるところでした……。
こうしたマナートラップに新人が引っかかって恥ずかしい思いをしないためにも、しっかりと基礎を学ぶ機会を提供することは大切ですよね。
さて、話を戻して、新人教育のもう一つの大きな問題は「ジェネレーションギャップ」にあると感じています。
ちょっとしたことでも【ハラスメント】になってしまうご時世ですからね。
「僕らの頃はこんな厳しい指導があった」という感覚のまま、同じように今の世代に接しようとしても、それは通用しません。
そんなとき、何を指導すればよいか？
それは、挨拶です。
「挨拶」によってご縁が生まれます。そのご縁が、その後の人生に大きく影響することもあります。元気よくハキハキとする挨拶って気持ちいいじゃないですか？
どうか指導する側に立つ皆さんは、これから新社会人になられる方たちに「挨拶がしっかりできることが大事だ」と、教えてくださいね。
挨拶は、縁を繋ぐし、身を守る盾にもなりますからね。
◆今週のオレ社訓 〜This Week’s LESSON〜
挨拶がしっかりできれば、自分の武器にも盾にもなる！
＜文／棚橋弘至 写真／©新日本プロレス＞
―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］―
【棚橋弘至】
1976年生まれ。新日本プロレスの第11代社長（’23年12月就任）。’26年1月4日を以て現役を引退。キャッチコピーは「100年に一人の逸材」
新日本プロレスの人気プロレスラーにして「100年に一人の逸材」と言わしめ、プロレスラーを引退したばかりの第11代社長（’23年12月就任）棚橋弘至が、日々の激務のなかでひらめいたビジネス哲学を綴っていく。今回は「新人教育」について。4月が始まった時点で、棚橋社長は新人にまず何を教えるべきだと考えていたのか。人を育てる立場になった今、たどり着いた「たった一つの基礎」とは。（以下、棚橋弘至氏の寄稿）
◆vol.69 社長・棚橋が考える、新人教育で教えるべき、たった一つの基礎
4月といえば、新入社員が入社してくる時。新日本プロレスは定期採用を行っていないのですが、若手選手を育成する「新日本プロレス道場」には、毎年この時期に新人が何人か入門します。
企業の皆さんは「新人教育」が始まりますね。これまでは、新人の方に「頑張れ！」とエールを送る機会のほうが多かったのですが、社長になったことで視点が少し変わってきました。
そう、人材をいかに育てていくか？ これは、企業の未来に直結してくる問題。なので今回は、新人を指導、教育・育成する側にフォーカスして、考えていきたいと思います。
新日本プロレスでのプロレスラー生活で学んだことはたくさんありますが、まず初めに教わったことは、挨拶と言葉遣いと礼儀作法でした。
今は大学を卒業してから入門する選手が多いですが、昔は中学や高校を卒業後、入門してくる選手がほとんどでした。そうすると、挨拶の仕方や日常の礼儀作法など、多くの社会人的基礎から教えないといけません。
情けない話なのですが、実際に、大学を卒業してから入寮した僕も、当時は「上座にはお客様や目上の人間が座る」というマナーすら知りませんでした。
つい先日、企業様を招いての食事会があったのですが、そこに一つトラップがあったんです。座敷の奥側が「上座」だと思うじゃないですか──。しかし、その日本料理屋さんは、下座の位置から見事な日本庭園が見える。そうした場合、庭園が見える側に招いた方を誘導するんですね。危うく、上座トラップに引っかかるところでした……。
こうしたマナートラップに新人が引っかかって恥ずかしい思いをしないためにも、しっかりと基礎を学ぶ機会を提供することは大切ですよね。
さて、話を戻して、新人教育のもう一つの大きな問題は「ジェネレーションギャップ」にあると感じています。
ちょっとしたことでも【ハラスメント】になってしまうご時世ですからね。
「僕らの頃はこんな厳しい指導があった」という感覚のまま、同じように今の世代に接しようとしても、それは通用しません。
そんなとき、何を指導すればよいか？
それは、挨拶です。
「挨拶」によってご縁が生まれます。そのご縁が、その後の人生に大きく影響することもあります。元気よくハキハキとする挨拶って気持ちいいじゃないですか？
どうか指導する側に立つ皆さんは、これから新社会人になられる方たちに「挨拶がしっかりできることが大事だ」と、教えてくださいね。
挨拶は、縁を繋ぐし、身を守る盾にもなりますからね。
◆今週のオレ社訓 〜This Week’s LESSON〜
挨拶がしっかりできれば、自分の武器にも盾にもなる！
＜文／棚橋弘至 写真／©新日本プロレス＞
―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］―
【棚橋弘至】
1976年生まれ。新日本プロレスの第11代社長（’23年12月就任）。’26年1月4日を以て現役を引退。キャッチコピーは「100年に一人の逸材」