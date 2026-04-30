浅田美代子、旬の花々が咲き乱れる自宅ガーデニングを披露「ベランダでもこんなに華やかに咲くんですね」「お花屋さんみたい」
俳優の浅田美代子が、30日までに自身のインスタグラムを更新。「今年もベランダのテッセンとジャスミンが咲き乱れてる」とうれしそうに報告し、彩り華やかな自宅ガーデニングを披露した。
【写真】「ベランダでもこんなに華やかに咲くんですね」花々が咲き乱れる自宅ガーデニング披露の浅田美代子
「窓を開けるとジャスミンのいい香りが…」と嗅覚に訴えかけるようにつづり、ベランダに咲く花々の写真を複数枚アップ。「胡蝶蘭も蕾をつけ始めました」と室内にズラリと並ぶ胡蝶蘭も紹介した。
「テッセンはつる性なのでどんどん伸びて固まってしまいました。来年は気をつけよう」と反省点もあるようだが、「春 ガーデニング、楽しいな」と趣味を満喫している様子だった。
コメント欄には「お手入れが行き届いているのがわかるキレイなお花たち」「ベランダでもこんなに華やかに咲くんですねー 素敵です」「たくさんの花々きれいですね！」「お花屋さんみたいに綺麗です」「花盛り」「心が和みましたありがとう」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ベランダでもこんなに華やかに咲くんですね」花々が咲き乱れる自宅ガーデニング披露の浅田美代子
「窓を開けるとジャスミンのいい香りが…」と嗅覚に訴えかけるようにつづり、ベランダに咲く花々の写真を複数枚アップ。「胡蝶蘭も蕾をつけ始めました」と室内にズラリと並ぶ胡蝶蘭も紹介した。
「テッセンはつる性なのでどんどん伸びて固まってしまいました。来年は気をつけよう」と反省点もあるようだが、「春 ガーデニング、楽しいな」と趣味を満喫している様子だった。
コメント欄には「お手入れが行き届いているのがわかるキレイなお花たち」「ベランダでもこんなに華やかに咲くんですねー 素敵です」「たくさんの花々きれいですね！」「お花屋さんみたいに綺麗です」「花盛り」「心が和みましたありがとう」など、さまざまな反響が寄せられている。