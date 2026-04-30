フジテレビ系「ノンストップ！」が３０日放送され、世界的な名優の登場にスタジオが沸き立った。

番組中盤で、生野陽子アナウンサーが「ではここで、世界の名優ジャン・レノさんが間もなくスタジオに登場ということなんですが…」と紹介し、スタッフが花道をつくる中、映画「グラン・ブルー」「レオン」などで知られるフランスの名優ジャン・レノがスタジオに姿を見せた。

ジャン・レノが「オハヨウゴザイマス」と日本語であいさつ。ＭＣのバナナマン設楽統が「まずジャン・レノさん、『ノン・ストップ！』に何で来てくれたんですか？」と驚くと、「日本で一番いい番組だと聞いていますので」と答え、スタジオも沸いた。

設楽は「ジャン・レノさん来るっていって、我々もそうですが、全員スタッフがみんなソワソワ、バタバタしておりまして。だって、みんな絶対、作品は見たことありますから。世界的なスターの方が来てくれてうれしい。本当にありがとうございます」と大興奮だった。

ジャン・レノは５月１０日から全国１２カ所で行われるひとり舞台「らくだ」のために来日している。

ネットも「起きてテレビつけたら生放送にジャン・レノ出ててビビった」「幸せな時間でした」「朝から生ジャン・レノ」「めっちゃジャン・レノ出てる。めちゃめちゃ渋いわ」などと驚きの声が上がっていた。