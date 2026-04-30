かつてミスコンを制した美貌は健在。“プレミア顔面偏差値”の異名を持つポーカー美女のクールなドレス姿が話題となっている。

【映像】「顔面偏差値高すぎ」元ミスコン美女のクールなブルードレス姿

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。

今大会からの新メンバーが多くラインナップしたテーブルBにおいて、3大会連続出場の“古参組”の1人が廣井佑果子だ。収録前は「1回目はボコボコで、2回目はちょっと頑張って3位まで行けたんですよね。だから3回目は目標がトントントンと行くなら1位かな」と、大人の余裕を見せつける。

文字通りの“ポーカーフェイス”で堅実なプレイングが強み。そんな彼女を象徴するようなブルーのドレスを見に纏い、着席するまで一切表情を変えない“らしい”入場シーンに視聴者も「廣井さん推しです」「この人強気で好き」「YUKAKO美人さんだなあ」「うつくしい」などとコメントが飛び交っていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）