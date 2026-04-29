ホワイトハウス投稿「TWO KINGS」が物議　トランプ大統領がチャールズ国王出迎えた際の写真　「1人の国王と1人の道化師だ」

アメリカのホワイトハウスは28日、トランプ大統領がイギリスのチャールズ国王を出迎えた際の写真を公式Xに投稿し、「TWO KINGS（2人の国王）」と説明を付けました。

ホワイトハウスの公式Xが28日午後、投稿したのは、ホワイトハウスの演台横で、アメリカを国賓として訪問中のチャールズ国王と大きな笑顔で談笑するトランプ大統領の立ち並ぶ姿を捉えた1枚の写真です。

説明には「TWO KINGS」の文字と、王冠の絵文字が並びます。

アメリカでは2025年以降、「NO KINGS（王はいらない）」と題する大規模な反トランプ政権デモが起きていて、2026年3月には全米3300カ所で合わせて800万人が抗議の声を上げたとされています。

この投稿について、アメリカメディアは「抗議活動への意図的な当てこすり」と分析する一方、「2人の国王ではなく、1人の国王と1人の道化師だ」などと批判する投稿が相次いでいます。

また、250年前にイギリス国王ジョージ3世を否定し、独立した国が「国王」と発信する歴史的皮肉を強調する論調が目立っています。

トランプ大統領は27日にチャールズ国王を出迎えた際のスピーチで、自身の母親がイギリス王室の大ファンで、特に若き日のチャールズ皇太子（当時）に釘付けだったと述べています。