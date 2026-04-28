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YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき」が、「【完全解決】米粉パンが「ういろう化」する原因はコレ！絶対に失敗しない裏ワザ」と題した動画を公開しました。米粉パン作りで多くの人が直面する「ういろう化」の原因と、それを防ぐ画期的な方法を紹介しています。



動画では、米粉パンの中身がネチャネチャとしたお餅やういろうのようになってしまう最大の原因について、「粉とお水が、しっかり混ざっていないから」と解説。小麦粉と異なりグルテンを含まない米粉は、適当に混ぜただけでは水と粉がうまく繋がらず、加熱時に行き場をなくした水が下に溜まることで固まってしまうと説明しています。



この問題を解決する工夫として、手早くパン生地を作る重要性を指摘。しかし、ボウルを使って自力で混ぜるのは力が要るため、動画ではキッチン用の「ポリ袋」を使う裏ワザを提案しています。「このポリ袋を使えば生地作りがあっという間に完成して、水と米粉がしっかり混ざるんです」と、手軽に確実な生地作りができるメリットを強調しました。



この方法なら、スーパーの安い米粉でも劇的にふわふわに仕上がり、計量から焼き上がりまでたったの40分で完了します。さらに、小麦粉、砂糖、油、卵、乳製品を一切使用せず、粉が飛び散らず洗い物が出ない点も魅力です。



手軽で失敗知らずの裏ワザを活用して、家族みんなが笑顔になる中までしっかりふわふわな米粉パン作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・米粉（安価なもので可）

・水

※小麦粉、砂糖、油、卵、乳製品は不使用。



［作り方］

1. キッチン用のポリ袋を用意し、米粉と水を入れる。

2. 袋の上から揉み込むようにして手早くパン生地を作り、粉と水をしっかりと結びつける。

3. できた生地を丸めて成形し、クッキングシートを敷いた天板に並べる。

4. オーブンに入れ、ふんわりと焼き上げる（計量から焼き上がりまでの目安は約40分）。