積水化成品工業<4228.T>が８日ぶり急反発。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、最終損益が２１億円の黒字（前の期は６２億８２００万円の赤字）で着地したようだと発表した。従来予想は損益トントンだった。また、前期の期末配当予想をこれまでの見通しから５円増額して１５円とした。業績の上振れ着地見通しと配当予想の増額を評価した買いが入ったようだ。



昨年９月に実施した欧州連結子会社の譲渡に関連した損失発生に伴い、税金負担額の軽減が可能な範囲について検討した結果、約４０億円の繰延税金資産を計上する。台湾の連結子会社における固定資産の譲渡の計上時期に遅れが発生することとなった影響を補う形で、利益を押し上げる。前期の売上高については、従来計画の水準で着地する格好となったとしている。



出所：MINKABU PRESS