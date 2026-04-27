バーガーキング“横綱級”超大型バーガー復活 ビーフ5枚×チーズ8枚【期間限定登場】
バーガーキングが、日本相撲協会とのコラボレーションによる新商品『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を、5月1日から期間限定で発売する。直火焼きビーフ5枚とチェダーチーズ8枚を重ねた“横綱級”のボリュームが特徴の超大型バーガーだ。
【画像】今年も…！ビーフ5枚とチーズ8枚がぶつかり合う“横綱級”チーズバーガー
本商品は、日本の国技である大相撲を応援する取り組みの一環として展開されるコラボメニュー。昨年に続く第2弾として登場し、さらなるインパクトを備えた仕様となっている。
最大の特徴は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティを5枚重ねた圧倒的な肉量に加え、コクのあるチェダーチーズを8枚使用している点。さらにスモーキーなベーコン4枚、ピクルス、オニオンを組み合わせ、ケチャップとマスタードで味をまとめた。総カロリーは1856kcal、総重量は661グラムと、まさに“横綱級”の仕上がりとなっている。
発売を記念し、購入者には数量限定でオリジナルステッカーを配布。なくなり次第終了となる。
また、注文時に「ハーフカット」と伝えることで、商品を半分にカットして提供するサービスも用意。持ちやすく、肉汁があふれる中心部分から食べやすくなる工夫が施されている。
【画像】今年も…！ビーフ5枚とチーズ8枚がぶつかり合う“横綱級”チーズバーガー
本商品は、日本の国技である大相撲を応援する取り組みの一環として展開されるコラボメニュー。昨年に続く第2弾として登場し、さらなるインパクトを備えた仕様となっている。
発売を記念し、購入者には数量限定でオリジナルステッカーを配布。なくなり次第終了となる。
また、注文時に「ハーフカット」と伝えることで、商品を半分にカットして提供するサービスも用意。持ちやすく、肉汁があふれる中心部分から食べやすくなる工夫が施されている。