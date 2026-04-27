〈「その土地って、あんたが作ったものなのか？」「土地なんて国からのリース品」…古舘伊知郎が“マイホーム信仰”を一刀両断する深い理由〉から続く

「喋りの仕事は体力勝負」と語り、71歳になった今も圧倒的なエネルギーで第一線を走り続けるフリーアナウンサーの古舘伊知郎氏。その若さとモチベーションの源泉は、実は「モテたい」「見られたい」というあられもない煩悩にあった。

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ここでは同氏の著書『寝ても覚めても煩悩』（小学館集英社プロダクション）の一部を抜粋し、自らを「欲まみれのスケベ野郎」と称する氏の、ユーモアと狂気にあふれる“若さの秘訣”を紹介する。



古舘伊知郎氏 ©文藝春秋

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古舘さんは71歳とは思えないほどに元気そうですが、若さを保つために気をつけていることはありますか？

また、どのようにして健康へのモチベーションを維持していますか？

参考にさせてもらいます。（PN.とらお／60代男性）

【古舘】

ずばり、「古舘伊知郎」という人間をメディアにさらし続けること！

とにかく見られたい。

モテたい。

根っからの露出狂なのです。

齢71にして煩悩まみれ

職業柄もありまして、見た目には気を配っています。

だらしなく太ってはいけないと戒め、最低限の筋トレを心がけております。（毎日ではないですが）

喋りの仕事は、とにかく体力勝負です。喉も筋肉で出来ています。

テレビ番組の収録では、立ちっぱなし、喋りっぱなしで何時間も働きます。

話すというのは、全身を使った筋肉労働です。

現場に行けば「年だから」という言い訳は、一切通用しません。

僕がライフワークにしている一人喋りの舞台『トーキングブルース』では、マイク1本で2時間以上喋り続けるので、自分で言うのも変ですが、アスリート級のエネルギーと体力が必要となります。

日々いただける、ありがたい仕事のオファーに応え、クオリティを維持するためにも筋肉の維持には、少しは努めています。

と、ここまで「喋りの仕事のため」とカッコいいことを申しましたが、本音は違います。

いつまでもモテたいからです！

仏教に深く傾倒しておりますけれど、齢71 にしてなお、反仏教的な煩悩にまみれております。

私など、欲まみれのスケベ野郎であります！

そのことをしっかり自覚しているがゆえ、欲を軽減するお作法として、仏教に強い憧れを抱いているのです。

いつまでもフルパワーで働き、なんなら若く見られたい！

そしてモテたい！

あられもない欲望をさらけ出し、皆さまのお悩み相談を、受けさせていただいています。

それも私なりの、誠実な姿勢であります。

スケベ野郎だとご了解のうえ、引き続きお付き合いください。

トレーニングジムには通っていません。

過去には近場のジムに通っていましたが、性分的に何だか合わず、入会・脱会を繰り返し、いまは亜流・自己流のトレーニングを続けています。

ジム通いしてる大人を、否定はしません。

チョコザップなんかは、忙しいビジネスパーソンには、いいスタイルですね。

早朝や仕事終わりに毎日走ったり、ハードなマシントレーニングをしている人は大勢いるでしょう。

ジム中毒、全然いいと思います。

単純に私には、ジムが合わないというだけです。

通うのではなく、入会したことで満足して結局「行かない」という、無意味な場所になってしまいます。いつでも行けると思って「明日行けばいい」と毎日思っちゃう。

通わないのにお金を払っているのは、もったいないです。

意欲があれば、筋トレは独学でも充分、継続できます。

いつでもどこでも好きな運動、向いているトレーニングをやれるのが、独学のいいところです。

トレーニング中毒になるように、脳を仕向ける

お腹のぜい肉を取るには有酸素運動、ウォーキングがベストだと言われますが、私は歩くのがあまり面白くないので、やっていません。

腕立て、腹筋、スクワット。この3つを中心に、仕事の合間や空いている時間、こまめにトレーニングしています。

1日やったら1日休む。

70歳を越えてから、私はこのペース配分です。マッチョを目指すわけではなく、年齢からくる筋力の衰えに緩やかなブレーキを踏むだけですから。これだけは鉄則です。

筋肉疲労の蓄積を避けるため、週に3日は休息日を入れます。

続けるのに必要なのは根性ではありません。

脳に持続性バイアスを持たせること。簡単に言うと「筋トレを休みつづけると気持ち悪い」状態にします。

筋肉に負荷をかけて、身体をいじめ続けるのは言うまでもなく大変です。

ほとんどの人は仕事も忙しいですし、途中でやめてしまいます。

モチベーションを保つのが、面倒くさくなってるんですね。その面倒くささとは何か？

筋トレをやめ続けるというほうを選んだ持続性バイアスでしょう。

そうならないよう脳を、ジム中毒に近いモードへ変えます。

ジム中毒の人は、「トレーニングしないと収まらない！」「せっかくつけた筋肉が落ちる！」という不安で、通い続けるわけですよね。

その中毒症状だって、ジムに行かなきゃ気がすまない脳の持続性バイアスです。

具体的には「休んじゃうと、気持ち悪いぞ！」「身体も重くなるし、怠けたぶん負い目が出るぞ！」「再開しづらくなるから、やめるな！」と、己を励まし続けます。すると持続性バイアスが動き出します。

やらずにはいられない！ という状態は、誰にでもありますよね。

ゲームでもマンガを読むのでも、スマホチェックでも構いません。

そのときの脳のモードを、筋トレに立ち上げる意識です。

根気強くモードチェンジを施していれば、ちゃんと「クセ」になります。そして71歳になり、トレーニングをやる日のために、積極的に週3日は休日とするのです。

ただし、努力しなきゃ！ という気持ちはダメです。

脳は、努力を嫌います。

多少なりとも心身に無理をかける苦役の方には、働きづらい性質があるのです。

努力は続かない……というのは、この辺りの脳の特徴に関係しています。

「それをしないと気持ち悪い」方に脳のモードを持っていくと、身体はスムーズに動きます。

いい意味で脳を騙し、持続性バイアスを利用してください。

スケベ根性は生命力の根幹

私は顔の皺も、気にしています。

年を取ると、口角が下がり、口の周りに皺が増えてきました。

喋りの仕事で人前に出る以上、やはり口周りの変化には敏感になります。老化による皺の増加は、どうしたって抗えません。

皺のない20代のツルツルの肌のままでいたいのは、やまやまですが、ここで「分を知れ」という仏教です。過ぎたるは及ばざるよりもなお悪し状態です。

私が10代の頃、親父が「顔が垂れてくるんだよ」と、ぶつぶつ言っていました。

あるとき洗面所で「こうやって上がってほしいんだ！」と言いながら、木製の洗濯ばさみで目尻を引き上げた状態でクリップし、我々家族の前に現れました。

八つ墓村の殺人鬼みたいな顔でした。

相当痛いはずなのに、何やってんだ親父？ と呆れました。

だいぶ経ってからその時のことを思い出し、ふざけて「オヤジ、整形してたるみ取ったら？」と吹っ掛けると、別人のように「ふざけたこと言うなよ」とかわされました。

「じゃなんで八つ墓村をやったんだよ」とむきになると「あーやって不自然なことをやるとしっぺ返しがくるんだと、自分に言い聞かせたに決まってるじゃないか。何言ってんだ」

と返されました。これも脳を騙しています。

「いい大人が、馬鹿か？」とか、「ムダな抵抗しているね」と、呆れられるかもしれません

私は少し前に、美顔器を買いました。

ヤーマンというメーカーの人気機種でした。

2日に1回、寝る前に顔に当て、電流を流します。

その美顔器を使うと、腹筋マシーンのように、ピクピクと顔の筋肉が細かく動き、刺激されます。

施術の後はお肌がぷるぷるになって、若返った気がします。

あくまで、気がするのです。私の場合。

皺が消えた！ 若返った！ という自己暗示が、私にとって一番の効用です。

美容に興味ない人からすれば、「いい大人が、馬鹿か？」とか、「ムダな抵抗しているね」と、呆れられるかもしれません。

はい、馬鹿です！

いつまでもモテたいのだから、無駄であろうと必死に抵抗します。

好きにさせてください！ と、堂々と反論いたします。

スケベ根性は、ほどほどの場合、生命力の根幹です。

この欲望に寄り添うことも、また諸行無常の世を生きぬく、有効な術であろうと都合よく考えています。

健康のためなら死ねる！

サプリメントもたくさん飲んでいます。

10年ぐらい前は48種類ほど、同時に飲んでいました。

若くありたい、仕事をいつまでも続けたい、病気になりたくない……歳を取っていく恐怖と不安を打ち消すように、飲む種類が増えてしまったのです。

小心者で、死に近づいていくことに、ずっと怯えていた。本当に、怖がりなんです。

喋れなくなり、寿命が尽きるのが、ものすごく怖い。

だから仏教に、強く魅せられたのだと思います。

仏教を学ぶようになってからはサプリメントの数は、ぐっと減りました。

最も大量に飲んでいた頃は、悪い意味での加点主義で、飲めば飲むほど健康になれると信じきっていました。

「健康になるには、体調不良もやむなし！」「健康のためなら死ねる！」という、大いなる矛盾を生きていました。

昔、よく知っているお医者さんに会ったとき「古舘さん、何だか顔色が悪いですね。いま飲んでいるお薬を、全部持ってきてください」と言われました。

私は友人の医者の目の前に、飲んでいた48種類のサプリメントの錠剤・粉薬を、ドサッと置きました。

医者は怖い声で「気でも触れたの？」と、言いました。

本当に、どうかしていたと思います。

医者にも言われました。

ひとつひとつのサプリメントは身体にいいけれど、たくさん合わせて飲むことで、いろんな副作用が生じる可能性は拭えない。

有効成分が体内でバッティングして、深刻な健康被害を引き起こすこともあります。

サプリメントをいっぱい飲むのは、身体にとっては病気を招くリスク行為にもなるんですよ。

「いい意味で中途半端」を心がける

現在の私は仏教の勉強とお医者さんによって、心持ちが養われました。

薬の量は、大幅に減りました。

でも、まったく飲まないわけではありません。

仏教を頼りにしようと、老化を疎ましく思う気持ちは、ゼロにはならないのです！

それが悟れない人間というものの実相でもあります。

いい意味で中途半端、セコい自分を心がけています。

セコく筋トレして、セコく薬を飲んで、セコく老化に抵抗しています。

そういった小出しの欲望のお陰で、私は未熟のままでいるのです。オオサンショウウオという大人になりきれないまま、遺伝子の変異で子どもっぽいままで大人になった、ウーパールーパーです。私は口角が下がったウーパールーパーです。気持ち悪い！

私の若さは、挽き割り納豆の粘つく糸のような、細かく途切れないセコさで、保たれていると言えます。

（古舘 伊知郎／Webオリジナル（外部転載））