「私など、欲まみれのスケベ野郎であります！」「いつまでもモテたい！」…古舘伊知郎（71）が夜な夜な“高級美顔器”を顔に当てる切実すぎる理由
〈「その土地って、あんたが作ったものなのか？」「土地なんて国からのリース品」…古舘伊知郎が“マイホーム信仰”を一刀両断する深い理由〉から続く
「喋りの仕事は体力勝負」と語り、71歳になった今も圧倒的なエネルギーで第一線を走り続けるフリーアナウンサーの古舘伊知郎氏。その若さとモチベーションの源泉は、実は「モテたい」「見られたい」というあられもない煩悩にあった。
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ここでは同氏の著書『寝ても覚めても煩悩』（小学館集英社プロダクション）の一部を抜粋し、自らを「欲まみれのスケベ野郎」と称する氏の、ユーモアと狂気にあふれる“若さの秘訣”を紹介する。
古舘伊知郎氏 ©文藝春秋
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古舘さんは71歳とは思えないほどに元気そうですが、若さを保つために気をつけていることはありますか？
また、どのようにして健康へのモチベーションを維持していますか？
参考にさせてもらいます。（PN.とらお／60代男性）
【古舘】
ずばり、「古舘伊知郎」という人間をメディアにさらし続けること！
とにかく見られたい。
モテたい。
根っからの露出狂なのです。
齢71にして煩悩まみれ
職業柄もありまして、見た目には気を配っています。
だらしなく太ってはいけないと戒め、最低限の筋トレを心がけております。（毎日ではないですが）
喋りの仕事は、とにかく体力勝負です。喉も筋肉で出来ています。
テレビ番組の収録では、立ちっぱなし、喋りっぱなしで何時間も働きます。
話すというのは、全身を使った筋肉労働です。
現場に行けば「年だから」という言い訳は、一切通用しません。
僕がライフワークにしている一人喋りの舞台『トーキングブルース』では、マイク1本で2時間以上喋り続けるので、自分で言うのも変ですが、アスリート級のエネルギーと体力が必要となります。
日々いただける、ありがたい仕事のオファーに応え、クオリティを維持するためにも筋肉の維持には、少しは努めています。
と、ここまで「喋りの仕事のため」とカッコいいことを申しましたが、本音は違います。
いつまでもモテたいからです！
仏教に深く傾倒しておりますけれど、齢71 にしてなお、反仏教的な煩悩にまみれております。
私など、欲まみれのスケベ野郎であります！
そのことをしっかり自覚しているがゆえ、欲を軽減するお作法として、仏教に強い憧れを抱いているのです。
いつまでもフルパワーで働き、なんなら若く見られたい！
そしてモテたい！
あられもない欲望をさらけ出し、皆さまのお悩み相談を、受けさせていただいています。
それも私なりの、誠実な姿勢であります。
スケベ野郎だとご了解のうえ、引き続きお付き合いください。
トレーニングジムには通っていません。
過去には近場のジムに通っていましたが、性分的に何だか合わず、入会・脱会を繰り返し、いまは亜流・自己流のトレーニングを続けています。
ジム通いしてる大人を、否定はしません。
チョコザップなんかは、忙しいビジネスパーソンには、いいスタイルですね。
早朝や仕事終わりに毎日走ったり、ハードなマシントレーニングをしている人は大勢いるでしょう。
ジム中毒、全然いいと思います。
単純に私には、ジムが合わないというだけです。
通うのではなく、入会したことで満足して結局「行かない」という、無意味な場所になってしまいます。いつでも行けると思って「明日行けばいい」と毎日思っちゃう。
通わないのにお金を払っているのは、もったいないです。
意欲があれば、筋トレは独学でも充分、継続できます。
いつでもどこでも好きな運動、向いているトレーニングをやれるのが、独学のいいところです。
トレーニング中毒になるように、脳を仕向ける
お腹のぜい肉を取るには有酸素運動、ウォーキングがベストだと言われますが、私は歩くのがあまり面白くないので、やっていません。
腕立て、腹筋、スクワット。この3つを中心に、仕事の合間や空いている時間、こまめにトレーニングしています。
1日やったら1日休む。
70歳を越えてから、私はこのペース配分です。マッチョを目指すわけではなく、年齢からくる筋力の衰えに緩やかなブレーキを踏むだけですから。これだけは鉄則です。
筋肉疲労の蓄積を避けるため、週に3日は休息日を入れます。
続けるのに必要なのは根性ではありません。
脳に持続性バイアスを持たせること。簡単に言うと「筋トレを休みつづけると気持ち悪い」状態にします。
筋肉に負荷をかけて、身体をいじめ続けるのは言うまでもなく大変です。
ほとんどの人は仕事も忙しいですし、途中でやめてしまいます。
モチベーションを保つのが、面倒くさくなってるんですね。その面倒くささとは何か？
筋トレをやめ続けるというほうを選んだ持続性バイアスでしょう。
そうならないよう脳を、ジム中毒に近いモードへ変えます。
ジム中毒の人は、「トレーニングしないと収まらない！」「せっかくつけた筋肉が落ちる！」という不安で、通い続けるわけですよね。
その中毒症状だって、ジムに行かなきゃ気がすまない脳の持続性バイアスです。
具体的には「休んじゃうと、気持ち悪いぞ！」「身体も重くなるし、怠けたぶん負い目が出るぞ！」「再開しづらくなるから、やめるな！」と、己を励まし続けます。すると持続性バイアスが動き出します。
やらずにはいられない！ という状態は、誰にでもありますよね。
ゲームでもマンガを読むのでも、スマホチェックでも構いません。
そのときの脳のモードを、筋トレに立ち上げる意識です。
根気強くモードチェンジを施していれば、ちゃんと「クセ」になります。そして71歳になり、トレーニングをやる日のために、積極的に週3日は休日とするのです。
ただし、努力しなきゃ！ という気持ちはダメです。
脳は、努力を嫌います。
多少なりとも心身に無理をかける苦役の方には、働きづらい性質があるのです。
努力は続かない……というのは、この辺りの脳の特徴に関係しています。
「それをしないと気持ち悪い」方に脳のモードを持っていくと、身体はスムーズに動きます。
いい意味で脳を騙し、持続性バイアスを利用してください。
スケベ根性は生命力の根幹
私は顔の皺も、気にしています。
年を取ると、口角が下がり、口の周りに皺が増えてきました。
喋りの仕事で人前に出る以上、やはり口周りの変化には敏感になります。老化による皺の増加は、どうしたって抗えません。
皺のない20代のツルツルの肌のままでいたいのは、やまやまですが、ここで「分を知れ」という仏教です。過ぎたるは及ばざるよりもなお悪し状態です。
私が10代の頃、親父が「顔が垂れてくるんだよ」と、ぶつぶつ言っていました。
あるとき洗面所で「こうやって上がってほしいんだ！」と言いながら、木製の洗濯ばさみで目尻を引き上げた状態でクリップし、我々家族の前に現れました。
八つ墓村の殺人鬼みたいな顔でした。
相当痛いはずなのに、何やってんだ親父？ と呆れました。
だいぶ経ってからその時のことを思い出し、ふざけて「オヤジ、整形してたるみ取ったら？」と吹っ掛けると、別人のように「ふざけたこと言うなよ」とかわされました。
「じゃなんで八つ墓村をやったんだよ」とむきになると「あーやって不自然なことをやるとしっぺ返しがくるんだと、自分に言い聞かせたに決まってるじゃないか。何言ってんだ」
と返されました。これも脳を騙しています。
「いい大人が、馬鹿か？」とか、「ムダな抵抗しているね」と、呆れられるかもしれません
私は少し前に、美顔器を買いました。
ヤーマンというメーカーの人気機種でした。
2日に1回、寝る前に顔に当て、電流を流します。
その美顔器を使うと、腹筋マシーンのように、ピクピクと顔の筋肉が細かく動き、刺激されます。
施術の後はお肌がぷるぷるになって、若返った気がします。
あくまで、気がするのです。私の場合。
皺が消えた！ 若返った！ という自己暗示が、私にとって一番の効用です。
美容に興味ない人からすれば、「いい大人が、馬鹿か？」とか、「ムダな抵抗しているね」と、呆れられるかもしれません。
はい、馬鹿です！
いつまでもモテたいのだから、無駄であろうと必死に抵抗します。
好きにさせてください！ と、堂々と反論いたします。
スケベ根性は、ほどほどの場合、生命力の根幹です。
この欲望に寄り添うことも、また諸行無常の世を生きぬく、有効な術であろうと都合よく考えています。
健康のためなら死ねる！
サプリメントもたくさん飲んでいます。
10年ぐらい前は48種類ほど、同時に飲んでいました。
若くありたい、仕事をいつまでも続けたい、病気になりたくない……歳を取っていく恐怖と不安を打ち消すように、飲む種類が増えてしまったのです。
小心者で、死に近づいていくことに、ずっと怯えていた。本当に、怖がりなんです。
喋れなくなり、寿命が尽きるのが、ものすごく怖い。
だから仏教に、強く魅せられたのだと思います。
仏教を学ぶようになってからはサプリメントの数は、ぐっと減りました。
最も大量に飲んでいた頃は、悪い意味での加点主義で、飲めば飲むほど健康になれると信じきっていました。
「健康になるには、体調不良もやむなし！」「健康のためなら死ねる！」という、大いなる矛盾を生きていました。
昔、よく知っているお医者さんに会ったとき「古舘さん、何だか顔色が悪いですね。いま飲んでいるお薬を、全部持ってきてください」と言われました。
私は友人の医者の目の前に、飲んでいた48種類のサプリメントの錠剤・粉薬を、ドサッと置きました。
医者は怖い声で「気でも触れたの？」と、言いました。
本当に、どうかしていたと思います。
医者にも言われました。
ひとつひとつのサプリメントは身体にいいけれど、たくさん合わせて飲むことで、いろんな副作用が生じる可能性は拭えない。
有効成分が体内でバッティングして、深刻な健康被害を引き起こすこともあります。
サプリメントをいっぱい飲むのは、身体にとっては病気を招くリスク行為にもなるんですよ。
「いい意味で中途半端」を心がける
現在の私は仏教の勉強とお医者さんによって、心持ちが養われました。
薬の量は、大幅に減りました。
でも、まったく飲まないわけではありません。
仏教を頼りにしようと、老化を疎ましく思う気持ちは、ゼロにはならないのです！
それが悟れない人間というものの実相でもあります。
いい意味で中途半端、セコい自分を心がけています。
セコく筋トレして、セコく薬を飲んで、セコく老化に抵抗しています。
そういった小出しの欲望のお陰で、私は未熟のままでいるのです。オオサンショウウオという大人になりきれないまま、遺伝子の変異で子どもっぽいままで大人になった、ウーパールーパーです。私は口角が下がったウーパールーパーです。気持ち悪い！
私の若さは、挽き割り納豆の粘つく糸のような、細かく途切れないセコさで、保たれていると言えます。
（古舘 伊知郎／Webオリジナル（外部転載））