フリーアナウンサーの古舘伊知郎が、いわゆる“独身税”をめぐる発言で注目を集めている。「古舘さんは1月5日、自身のYouTubeチャンネルのショート動画を更新。2026年4月から徴収が始まる『子ども・子育て支援金制度』について、『全く話にならんと思っています』と呆れたのです」（政治担当記者）この制度は、少子化対策の財源確保を目的に、公的医療保険料に上乗せして徴収されるもの。独身者や子どもを持たない人も負担する