「ニャンだこれは？」 動くしっぽに興味津々

YouTubeチャンネル「Monique Spanjaard」では、スコティッシュフォールドの子猫が自分のしっぽで遊ぶ様子が配信され、動画のコメント欄には「史上とってもかわいい猫」「とてもかわいくてふわふわ！」などの声が続出しました。

【画像5枚】爆笑！これが、自分のしっぽの存在に気付いてしまったスコティッシュフォールドの「表情」です！

注目を集めたのは「Scottish Fold attacks his own tail」という動画。しっぽを一生懸命になめているスコティッシュフォールドの子猫オーピーは、自分がなめている細長い動くものが何なのか、時々忘れてしまうようです。

急に動くしっぽに、両前足でじゃれつくオーピー。またなめてみようとするものの、しっぽを見失ってしまいました。

見失ってバタバタ… 不器用な姿に思わずキュン

しっぽが見つからず少し寂しそうなオーピーですが、自分のそばにあるしっぽを再度発見します。バタバタと転がりながらしっぽを追いかけるのですが、勢いが余ってしまいなかなか捕まえることができません。オーピーの不器用な様子もまたかわいらしいですね。

やっとしっぽを捕まえることができて満足そうな様子のオーピー。彼にとって、しっぽ以外のおもちゃは必要ないのかもしれません。時折大切そうにしっぽをなめる様子は、まるで「もう離さニャいぞ…」と言っているかのようです。）

動画を見た人たちからは、「私が今まで見た中で最もかわいい猫の動画の一つだ」「しっぽがあるのを時々忘れちゃうオーピーがかわいすぎる」といったコメントが並びました。なんとも愛らしいオーピーの様子をぜひご覧ください。