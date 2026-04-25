サッカー元日本代表・本田圭佑らが参加し、４月１８日にインドネシア・ジャカルタで「バルセロナレジェンド対ＤＲＸワールドレジェンド」の親善マッチが開催された。

元イタリア代表アレッサンドロ・デルピエロ氏（５１）が２５日までに自身のインスタグラムを更新。ワールドクラスのサッカー界レジェンドの近影を投稿した。

デルピエロ氏は「非常に温かく歓迎してくれたファンのみなさんに感謝します。雰囲気は素晴らしかった！世界中の友達と会えて最高」と記して、自撮りしたとみられる写真を投稿。元ブラジル代表のロナウド氏、元フランス代表のリベリー氏、マケレレ氏、フレイ氏、元イタリア代表のカンナバーロ氏、元スペイン代表のダビド・シルバ氏、サルガド氏、元ノルウェー代表のリーセ氏、本田圭佑と往年のスター１０人が勢ぞろいする壮観な一枚となっている。

この投稿にファンは歓喜。「私は一枚の写真に２００億ユーロが見える」、「レジェンドたちばかりだ！」、「私のアイドル。あなたのようなクールなプレーヤーはいなかった」、「多くの日本人があなたが日本に来ることを願っています！」などとの投稿があった。