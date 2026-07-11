サッカー元日本代表
『サッカー元日本代表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月4日
-
ラモス氏がオフト元監督との確執を告白、ボヤキが筒抜けに
指笛で選手を動かす指示法に「俺たち犬じゃねえぞ」と反発していたという
スポニチアネックス
-
柱谷哲二氏がラモス氏に代表辞退を迫り、チームの崩壊を防いだ
93年ドーハ組がラモス氏とオフト監督の対立で空中分解の危機にあったという
スポニチアネックス
2026年8月3日
-
福田正博氏が森保監督を「コーチ向き」と見ていた理由を語る
森保監督について「ドーハのメンバーで一番監督に向いてない」と分析したという
スポニチアネックス
-
本田圭佑が移民報道に絡めた投稿で批判を受け、意図を説明するも賛否が続く
死者も出た事態を茶化しているとSNSで批判が相次いでいる状況だ
J-CASTニュース
2026年7月30日
-
加藤純一がキングスW杯でプレジデントPKを直前変更で見事成功
共同オーナーの配信者・加藤純一氏がプレジデントPKを冷静に決めた
ABEMA TIMES
-
サッカー元日本代表が熊本地震の実家被害と父負傷を投稿 暑さで片付け断念
デイリースポーツ
-
サッカー元日本代表の岡野雅行氏の半生を映画化 主演は俳優の水上恒司
「ジョホールバルの歓喜」から30年となる2027年秋冬に公開予定とのこと
スポニチアネックス
2026年7月27日
2026年7月23日
2026年7月20日
2026年7月19日
2026年7月16日
-
北沢豪氏が98年W杯落選を振り返り、親を連れて行けなかった後悔を語る
「頭にくることはたくさんある」と本音を語りつつも監督の決断を受け入れた様子
スポニチアネックス
-
北沢豪氏がドーハ後の反省会で森保監督が口にした言葉を明かす
ドーハの悲劇後の反省会で森保氏が「キーちゃんが出てれば」と語ったとのこと
スポニチアネックス
-
戸田和幸氏がW杯準決勝の解説で大興奮、試合後にファンへ謝罪
アルゼンチンの劇的逆転に思わず絶叫し「迷惑をかけた」とXに投稿している
スポニチアネックス
2026年7月15日
2026年7月13日
-
川口能活氏が楢崎正剛氏との極限のライバル関係と深い絆を語る
引退試合に楢崎正剛氏がサプライズで来場し「言葉はいらない関係」と川口氏
デイリースポーツ
-
日テレが本田圭佑のW杯解説を絶賛、「イケイケドンドン」が大きな話題に
本田圭佑の「イケイケドンドン」などの発言を岡部常務がバズワードと絶賛
スポニチアネックス