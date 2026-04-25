《今日は月曜日っ 日テレ 『ZIP！』の日 最後のゲームコーナー 先週に続き “テーブルクロス引き”でした 今週も見事に成功〜 お皿の数が先週から増えていて 正直なところ 自信はなかったのですが笑笑 やってのけました 随分、ZIP！のメンバーのみなさんと馴染めてきたような…♡ 楽しいです！ 引き続き見守っていただけたら嬉しいな》

4月20日、自身の公式Instagramにこう綴ったのは瀬戸朝香（49）。3月30日から情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）に月曜パーソナリティーとして出演している。

「瀬戸さんといえば、’22年にデビュー以来30年間所属した事務所から独立し、個人事務所・クラーワを設立して活動しています。

独立した後から徐々にメディア露出が増えていった印象ですね。’25年には7年ぶりに連ドラに出演し、本格復帰を果たしました。

また東海テレビで土曜日の朝に放送されている地域密着情報番組『スイッチ！サタデー』にもレギュラー出演しているため、『ZIP！』と合わせると情報番組のレギュラーが2本あることになります。

もともと俳優業がメインの瀬戸さんでしたが、子育てを経て、ママタレの役割も担えるようになったことが、近ごろ情報番組で重宝される理由の1つかもしれません」（テレビ局関係者）

瀬戸は’07年に当時V6のメンバーだった井ノ原快彦（49）と結婚。‘10年に長男を、`13年に長女を出産している。

’25年7月にバラエティ番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）に出演した際、仕事復帰の裏には、子供たちからの後押しがあったことを明かしていた。

カメラに引っ張りだこの瀬戸だが、4月11日には新たな発表が。

「株式会社スピーディと広告エージェント契約を結んだことが発表されました。同社の社長はSTARTO ENTERTAINMENTの初代取締役CEOを務めた福田淳氏です。

福田氏もエージェント契約に際して、『仲良しの瀬戸朝香さんと一緒にお仕事できるのが楽しみです！！』とコメントしていました」（芸能関係者）

福田氏と井ノ原は、“戦友”だ。前出のテレビ局関係者はこう証言する。

「STARTO ENTERTAINMENTは旧ジャニーズ事務所創業者の性加害問題を受け、タレントマネジメント業務を引き継ぐ新会社として設立されました。

井ノ原さんは設立時にSTARTO社の取締役COOに就任し、所属タレントでありながら経営にも携わっていました。

福田氏とは良好な関係だったといいます。そもそもSTARTO社として再始動するにあたり、井ノ原さんから福田さんに“社長をやっていただけませんか”とオファーしているくらいですからね。

福田氏が’25年6月に社長から退任した際には、井ノ原さんも退任し“タレント業一本”となりました。新会社を軌道に乗せるために奔走する2人を瀬戸さんも応援していたと聞いています」

スピーディと瀬戸が広告エージェント契約を締結したことで、ある可能性が浮上したようだ。

「瀬戸さんと井ノ原さんのCM夫婦共演です。瀬戸さんは、以前は別の代理人と広告エージェント契約を結んでいたそうですが、今回、夫の井ノ原がかつて仕事していた福田氏の会社との契約締結を大々的に発表しました。

これは夫婦共演の布石でしょう。

これまで、旧ジャニーズ事務所では夫婦共演は“御法度”とされてきました。しかし現在、STARTO社とエージェント契約を結んでいれば、仕事内容を自らジャッジできます。

井ノ原さんは、今年公開を予定している元SMAPの香取慎吾さん（49）が主演を務める映画で共演する予定です。旧ジャニーズ事務所を退所したタレントと、STARTO ENTERTAINMENTのデビュー組のタレントが共演するのはこれが初めて。

これに引き続き、夫婦CMが実現するかどうかは、井ノ原さんと瀬戸さんの意志次第です。実現すれば大きな話題になるでしょう」（広告代理店関係者）

来年9月で、井ノ原と結婚20周年を迎える瀬戸。“御法度解禁”となるかーー。