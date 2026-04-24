「待て待てマジかよ」日プ女子セミファイナリスト、人気芸能事務所への所属を発表！「えがち？」「泣く」
「待て待てマジかよ」日プ女子セミファイナリスト、人気芸能事務所への所属を発表！「えがち？」「泣く」
PRODUCE 101 JAPANに参加していた日高葉月さん（※高ははしごだか）は4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気芸能事務所への所属を発表し、反響が寄せられました。
【写真】日高葉月の最新報告ショット
「所属おめでとう！！！びっくりすぎる！！」日高葉月さんは「【ご報告】この度、seju所属になりました、日高葉月です。夢に向かって全力で頑張ります！応援よろしくお願いします」と発表し、2枚の写真を投稿。制服風の衣装にグレーのパーカーを羽織った姿のソロショットで、特に2枚目では上目遣いでほほ笑んでおりとてもかわいらしいです。
コメントでは「はづきー！！！おめでとう！だいすきだ！」「所属おめでとう！！！びっくりすぎる！！」「えええ！！日プの日高葉月ちゃんセジュ！？」「えがち？ガチ？まじ？seju？」「待て待て待てマジかよ」「泣く」「おめでとう！ かなり大手な事務所や」「どえらい嬉しい」などの声が寄せられています。
芸能プロダクション・sejuとは？日高さんが所属することになったsejuは、インフルエンサーやモデルが所属する芸能プロダクションで、インフルエンサー兼タレントのなえなのさんや元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんなどが在籍しています。日高さんの今後の活躍に注目したいですね。(文:熱帯夜)
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