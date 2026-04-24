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「加齢のせい」は勘違いかも？ダンディ坂野のキレを取り戻した「神経の滑走性」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【衝撃のビフォーアフター】キレがない原因は神経だった…動きとスピードが劇的変化【ダンディ坂野さん】」と題した動画を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、お笑い芸人のダンディ坂野氏をゲストに迎え、彼の代名詞である「ゲッツ」のキレとスピードを取り戻すための施術を行い、パフォーマンス低下の真の原因を解説している。



角田氏はまず、ダンディ坂野氏の背中や肩の張りを診て「筋膜の滑走性がない状態が長引いているから」と指摘する。一般的な肩こりは筋肉の衰えや関節のズレだと認識されがちだが、ダンディ坂野氏の場合は関節自体は綺麗であるにもかかわらず、筋膜の滑走性がないことで神経に当たり、痛みを引き起こしているという。「神経の命令が届いていないだけなのに、無理してトレーニングをすると関節を壊す」と述べ、筋肉・筋膜、神経、関節の3つの視点から体をトータルで診る重要性を説いた。



施術が進む中で、アスリートにも共通する悩みとして、加齢や筋力不足のせいだと思われているパフォーマンスの低下は、実は「神経の絞扼」が原因であると説明する。痛みを恐れた脳が「また傷めるといけないからやめときなさい」と制御をかけてしまう「ニューロマスキュラーコントロール」によって、できるはずの動作ができなくなってしまうのだという。角田氏はこの状態を「歩けるのに歩かなくなっちゃう」と表現し、神経に触れている箇所を次々と解放して筋膜の滑走性を取り戻していく。



施術後、ダンディ坂野氏は「ゲッツ」のスピードと耐久回数を測定するテストに挑戦。瞬発力を測るテストでは驚異的なタイム短縮を記録し、10秒間の耐久テストでも回数が増加した。さらに、動作そのものが大きくなり、体の反りも深くなるという劇的な変化を見せた。ダンディ坂野氏自身も「普通にしていても痛みがない」と、その効果を実感した様子を語った。



今回の施術は、痛みを取り除くだけでなく、神経の伝達を正常化することで本来のパフォーマンスを引き出せることを証明した。年齢や筋力不足だと諦めていた不調も、神経と筋膜のケアによって劇的に改善できるという事実は、多くの読者にとって目から鱗の知識である。