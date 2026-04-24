花江夏樹が制作『ぽこあポケモン』クラウド島「はなちゃんじま」公開へ 斉藤壮馬・江口拓也・小野賢章のために作る
ポケモン社は24日、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこあポケモン』にて、声優の花江夏樹が、小野賢章、斉藤壮馬、江口拓也のために制作したクラウド島を、4月25日19時より公開することを発表した。さらに花江が部屋づくりを行い、4人が賑やかに島を散策する様子を収めた特別動画がYouTubeチャンネル「花江夏樹」にて公開することを発表した。
【動画】花江夏樹が制作した『ぽこあポケモン』クラウド島
■花江が小野・斉藤・江口のことを考えこだわった島
4月25日より公開される「はなちゃんじま」は、花江がプライベートでも親交の深い小野、斉藤、江口の好きなポケモンや理想のライフスタイルを想像し制作した4つの家で構成されている。
■「はなちゃんじま」の見学方法
『ぽこあポケモン』で「バーチャルモード」を使って「じゅうしょ」を入力すると、「はなちゃんじま」を見学することができる。「はなちゃんじま」の「じゅうしょ」は、4月25日19時より公開される動画にて確認可能。
Q：今回の島作りを振り返ってみて、いかがでしたか？
花江：「もう本当に何でも作れちゃうぐらいの自由度なので、こだわり始めちゃうと島から出られない可能性があります（笑）。それくらい楽しかったです！」
Q：斉藤さの好きなポケモンと、その理由を教えてください。
斉藤：「僕はエーフィですね。理由は、とにかくその立ち姿や佇まいが“美しいから”。今回の島でも、その美しさが際立つようなすみかを作ってもらっているので、ぜひチェックしてほしいです。」
Q：江口さんなら、次はどんな島を作ってみたいですか？
江口：「いやーもう、止まらないですね、妄想がね！広い島を作ってみたいですね。」
Q：動画の見どころを教えてください。
小野：「実は今回の島の散策中に、偶然歌が生まれました。動画内で披露しているので、聞いてみてください！」
25日19時公開の動画タイトル【ぽこあポケモン】超人気声優たちを招待して理想の島で遊んでもらおう！
【動画】花江夏樹が制作した『ぽこあポケモン』クラウド島
■花江が小野・斉藤・江口のことを考えこだわった島
4月25日より公開される「はなちゃんじま」は、花江がプライベートでも親交の深い小野、斉藤、江口の好きなポケモンや理想のライフスタイルを想像し制作した4つの家で構成されている。
『ぽこあポケモン』で「バーチャルモード」を使って「じゅうしょ」を入力すると、「はなちゃんじま」を見学することができる。「はなちゃんじま」の「じゅうしょ」は、4月25日19時より公開される動画にて確認可能。
Q：今回の島作りを振り返ってみて、いかがでしたか？
花江：「もう本当に何でも作れちゃうぐらいの自由度なので、こだわり始めちゃうと島から出られない可能性があります（笑）。それくらい楽しかったです！」
Q：斉藤さの好きなポケモンと、その理由を教えてください。
斉藤：「僕はエーフィですね。理由は、とにかくその立ち姿や佇まいが“美しいから”。今回の島でも、その美しさが際立つようなすみかを作ってもらっているので、ぜひチェックしてほしいです。」
Q：江口さんなら、次はどんな島を作ってみたいですか？
江口：「いやーもう、止まらないですね、妄想がね！広い島を作ってみたいですね。」
Q：動画の見どころを教えてください。
小野：「実は今回の島の散策中に、偶然歌が生まれました。動画内で披露しているので、聞いてみてください！」
25日19時公開の動画タイトル【ぽこあポケモン】超人気声優たちを招待して理想の島で遊んでもらおう！