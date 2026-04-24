Samsungの労働組合が年間営業利益の15％をボーナスとして支給するよう要求、実現すれば従業員1人当たり平均6400万円超が支給されることに

Samsungの労働組合が年間営業利益の15％をボーナスとして支給するよう要求、実現すれば従業員1人当たり平均6400万円超が支給されることに