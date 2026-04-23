4月21日、バラエティ番組『超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）が放送され、ゲストにタレントの森香澄が登場。イメチェン姿を披露し、その姿が話題となっている。

同番組は、「視聴者が今いちばん知りたい“毎週ホットな話題”を番組ならではの切り口で超調査！」というテーマで放送されている生放送の2時間バラエティ。今回は「令和女子の当たり前を調査」と題し、ブラックマヨネーズ・小杉竜一、錦鯉・長谷川雅紀、高橋克実のおじさんタレント3人がクイズに挑戦。その女子代表として森香澄が同行し、事前に収録を行ったVTRをオンエアした。

「森さんは、生放送のスタジオにも登場し、事前に収録されたVTRを見ながら盛り上がっていました。事前収録の時点では、明るい金髪だった森さんですが、スタジオに現れた彼女の髪はピンク色に変化。髪色をガラリと変えた最新の姿を披露しました」（テレビ局関係者）

アナウンサー時代から暗めの髪色が印象的だった彼女が、一気に明るいトーンへ変化した姿に視聴者は釘付けに。X（旧Twitter）には、ギャル化した森を絶賛する声が相次いだ。

《ギャルかす可愛すぎる》

《めちゃくちゃ良い》

《恐ろしく美人だな》

森は番組放送前の17日もInstagramでイメチェンを報告していた。《ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ》と綴り、どアップの自撮りとともに新たな姿を公開。遡ること2月には初めてブリーチをしたことを明かし、《いろんな色挑戦してみたい》と前向きな心境を綴った。

定期的にイメチェンを重ねる森。それとともに、活動も多岐にわたると前出の芸能プロ関係者はこう続ける。

「アナウンサー出身の森さんは確実なトーク力が魅力。生放送のバラエティ番組でも的を射た発言ができる頭の回転の速さは、どのジャンルの番組でも重宝されるでしょう。一方、その美貌を活かし、モデル業なども本格化。ランジェリーブランド『ピーチ・ジョン』の新ミューズに就任したことで、若い世代の女性からも高い支持を得ています。今回の“ギャル化”も、活躍の幅をさらに広げるためのセルフプロデュースの一環と言えるのではないでしょうか」

フリーに転身し約3年。確実に売れっ子タレントとしての地歩を固めつつある。