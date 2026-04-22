

声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

4月18日のゲストは藍井エイルさん！

ダブルタイアップシングル『MONSTER / 絵空事』について伺いました。

藍井さんにとって人生初のダブルタイアップシングル！『MONSTER』はTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』オープニングテーマです。「歌詞を書かせていただいたんですけれども、主人公の綾小路清隆くんという…恐ろしいぐらい実力のある人。清隆を見た印象が怪物だと思ったんです。私から見た、同級生から見た綾小路はモンスターで、タイトルは『MONSTER』。これ以外ないと思いました。先にタイトルが決まりました」

歌詞制作については「スラスラでした」としつつも、「最初はひっそりモンスターだったんですけど、何回もメロを聞き直した時に、わかりやすい言葉、なおかつフックになることはないかなと思って“hidin’hidin”ていうフレーズが浮かんできて。主人公はモンスターで隠れているんだけど隠しきれなくなっているっていうのを描きたくて、ストーリーみたいな感じで作り上げたのが『MONSTER』です」

レコーディングは「デジタルなロックサウンドなので、負けないようにパワーボーカルで歌おうと思っていて。ただ、なかなかうまくいかなかったので難しかったです。ずっと音がガシャガシャ鳴ってるので抑揚をつけづらいんですよね。ボーカルだけで抑揚をつけるって結構難しくて。それに負けないようなフックのある歌い方っていうのを意識したら、ロック大復活っていう感じになりまして、次の日無事喉がいかれました」

MVはナント廃墟で撮影していました。「廃墟になっている結婚式会場で、結構ホラーな場所。凄く寒い中で撮影でした」

もう一曲『絵空事』はTVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌。「『MONSTER』と違って、声を割を出し切っていい曲なので、歌いやすかったんです。今までの藍井エイルの楽曲らしい、高音がこう伸びやかな気持ちいいってなる曲でしたね」

レコーディングは藍井エイルさんならではのテクニックが詰め込まれていました。「内側にこもっている状態からサビに向けてどんどん外に広がっていくっていうイメージだったので、その通り、最初はキレイに歌う。でも内側にこもっている感じ。それがどんどん外に広がっていく感覚みたいな感じで歌いました。声をちょっと裏返すという難しいことをしていたんですけど、声がひっくり返らないようにひっくり返すって凄く難しい」

さらに『MONSTER』と『絵空事』のMVには、つながりを感じさせる仕掛けも。どちらの映像にも“鍵”が登場し、さらに藍井さん自身のアイデアで、髪の毛先の色を青と赤に変えることで、楽曲の対比を印象的に表現しています。

カップリングの『DRUM』は「ボーカルは高く上がりきらないで、逆に低いところで重めにいく感じ」。そして『Decay』については「かなり他の曲とイメージの違う、影のある曲になってる。居場所がない誰かに寄り添える曲が作れたら、あの頃の自分を救い出すことができるかもしれないって気持ちになって。手を差し伸べるというより、そっと添えるようなイメージの曲」と、楽曲に込めた想いを明かしてくれました。

今回久しぶりにリリースイベントを開催された藍井エイルさん。ダブルタイアップシングル『MONSTER / 絵空事』は、藍井さんにとってどんな作品になったのでしょうか？「凄く挑戦のできたシングルになったんじゃないかなと思っていて。いろんなジャンルの楽曲が入ったものになってるので、挑戦の1枚かなと思います」