タオル美術館より、ポケモンの赤ちゃん・子ども向けブランド『モンポケ』のベビータオルシリーズが発売されることが発表された。4月22日から5月6日まで、東武百貨店 池袋店で開催される「monpoké popup shop in TOBU」にて先行発売される。あわせて、4月24日からはオンラインショップでの販売も開始される。

【画像あり】赤ちゃんや子供を優しく包んでくれる かわいいポケモンデザインのベビータオル

『モンポケ』は、子どもの「はじめて」の経験と、それを包み込む家族の気持ちに寄り添うブランド。今回タオル美術館から展開されるのは、4種類のベビータオルシリーズだ。

「だ～れだ?」は、ピカチュウとイーブイのシルエットをあしらったデザイン。明るい色使いで、真ん中に刺繍が施されている。

「るんるん」は、さらりとしたガーゼと、ふんわりやわらかなパイル生地を合わせたガーゼパイル仕様。やわらかなカラーのチェック柄に、立体感のある音符モチーフをちりばめている。

「はじめまして」は、無撚糸を使用したふわふわとした肌ざわりのタオル。淡いカラーをベースに、パステルカラーのドットやボーダーを散りばめたデザインとなっている。

「みんなといっしょ」は、ポケモンたちの顔がタオルいっぱいに広がるベビータオル。周りには星モチーフがちりばめられている。

タオル美術館では、『モンポケ』シリーズ以外にもポケモンデザインのタオルが取り扱われている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）