タオル美術館よりポケモン『モンポケ』のベビータオルが登場 東武池袋では先行発売も
タオル美術館より、ポケモンの赤ちゃん・子ども向けブランド『モンポケ』のベビータオルシリーズが発売されることが発表された。4月22日から5月6日まで、東武百貨店 池袋店で開催される「monpoké popup shop in TOBU」にて先行発売される。あわせて、4月24日からはオンラインショップでの販売も開始される。
【画像あり】赤ちゃんや子供を優しく包んでくれる かわいいポケモンデザインのベビータオル
『モンポケ』は、子どもの「はじめて」の経験と、それを包み込む家族の気持ちに寄り添うブランド。今回タオル美術館から展開されるのは、4種類のベビータオルシリーズだ。
「だ～れだ?」は、ピカチュウとイーブイのシルエットをあしらったデザイン。明るい色使いで、真ん中に刺繍が施されている。
「るんるん」は、さらりとしたガーゼと、ふんわりやわらかなパイル生地を合わせたガーゼパイル仕様。やわらかなカラーのチェック柄に、立体感のある音符モチーフをちりばめている。
「はじめまして」は、無撚糸を使用したふわふわとした肌ざわりのタオル。淡いカラーをベースに、パステルカラーのドットやボーダーを散りばめたデザインとなっている。
「みんなといっしょ」は、ポケモンたちの顔がタオルいっぱいに広がるベビータオル。周りには星モチーフがちりばめられている。
タオル美術館では、『モンポケ』シリーズ以外にもポケモンデザインのタオルが取り扱われている。
（文＝リアルサウンドテック編集部）