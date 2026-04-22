¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1Ëü±ß¹ØÆþ¢ª250Ëü±ß¤Î¹â³Û´ÕÄê¤Ë¡ª¿³Èþ´ã¤¬ÅªÃæ¡§³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ
4·î21Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤Ã¤¿ÉÊ¤Ë¶Ã¤¤Î´ÕÄê³Û¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1Ëü±ß¹ØÆþ¢ª250Ëü±ß¤Î¹â³Û´ÕÄê¤Ë¡ª¿³Èþ´ã¤¬ÅªÃæ
°ÍÍêÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÅì¶¿ÀÄ»ù¤ÎÌýºÌ²è¡×¡£°ÍÍê¿Í¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1Ëü±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï4Ç¯Á°¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤ªÊõÃµ¤·¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ë°ÍÍê¿Í¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿¡£
ÆüËÜÍÎ²è³¦¤Îµð¾¢¡¦Åì¶¿ÀÄ»ù¤ÎÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Û±ï¹þ¤ß¤Ç1Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¡£¤½¤Î¾ì¤Ç3»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éËÜÊª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤òÍê¤ê¤Ë¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¡£
¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤ë¤¦¤Á¡¢¡ÖËÜÊª¤À¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ï¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£µ®½Å¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤È»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÂà¿§¤ä¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ò·üÇ°¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹õ¤¤ÉÛ¤ò¤«¤±¤Æ¸·½Å¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜÍÎ²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëµð¾¢¡¦Åì¶¿ÀÄ»ù¡£
1897Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢5ºÐ¤Î»þ¤Ë°ì²È¤Ç¾åµþ¡£ÀÄ»³³Ø±¡ÃæÅùÉô¤Ç³¨¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¹æ¤Î¡ÖÀÄ»ù¡×¤ÏÀÄ»³³Ø±¡¤Î¹»Ì¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
18ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Çºî¶Ê²È¡¦»³ÅÄ¹Ìä«¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À¾ÍÎ¤ÎÁ°±Ò³¨²è¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¡¢ìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
19ºÐ¤ÇÆó²ÊÅ¸¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥é¥½¥ë¤µ¤»¤ë½÷¡×¤Ï¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê·Á¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤È¿§ºÌ¤Î¹©ºî¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤ÍèÇÉ¤¢¤é¤ï¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¡¢¸«»ö¡ÖÆó²Ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òµá¤á¡¢24ºÐ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¡£¥Ô¥«¥½¤éµ¤±Ô¤Î²è²È¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë°ìÊý¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¥é¥Õ¥¡¥¨¥í¤Ê¤É¤Î¸ÅÅµ³¨²è¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¼«¤é¤Î¿Ê¤àÆ»¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿¡£
7Ç¯¸å¡¢31ºÐ¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¤â³¨¤ÏÇä¤ì¤ºº¤µç¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤ËÈ¼Î·¤È¤Ê¤ë±Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
°¦¤¹¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤ò»Ù¤¨¤ËÆ»¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÂ¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤ÈÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢´ÅÈþ¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê½÷ÀÁü¡£À¾ÍÎ¤Î¥â¥À¥ó¤µ¤ÈÆüËÜÅª¤ÊÙ³¾ðÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÈþ¤Ï¡ÖÅì¶¿ÍÍ¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤Ø¹¤¬¤ë¡£
ÍÎ²Û»Ò¤ÎÊñÁõ»æ¤ä½ñÀÒ¤ÎÁõÃú¡¢´ë¶È¹¹ð¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊ¸²½¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ê¸²½Åª¿å½à¤ò¹â¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÀ©ºî°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ï¥éº½Çù¤òË¬Ìä¡£º½Çù¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Ë±Ê±ó¤ÎÈþ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°ÍÍêÉÊ¤Ï6¹æ¤ÎÌýºÌ²è¡£
³ê¤é¤«¤ÊÈ©¡¢ºÙÄ¹¤¤»ØÀè¡¢Ä¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅì¶¿ÍÍ¼°¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ250Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
´ÕÄê·ë²Ì¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È250Ëü±ß¡ª
ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤ÈÆ±³Û¤Î¹â³Û´ÕÄê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö±ÊÁ±Æ²²èÏ¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³Â¼¹À°ì»á¤Ï¡¢¡ÖÅì¶¿ÀÄ»ù¤ÎºîÉÊ¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
²èÉ÷¤«¤é1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÈÕÇ¯¤ÎºîÉÊ¤È¤ß¤é¤ì¡¢³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤ä¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ê¤É¡¢½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À¤ÎÇØ¸å¤Ë¾ë¤òÉÁ¤¯¹½¿Þ¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£ÉÊ³Ê¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê»³Â¼»á¡Ë
¿³Èþ´ã¤Î³Î¤«¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡¢°ÍÍê¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1Ëü±ß¹ØÆþ¢ª250Ëü±ß¤Î¹â³Û´ÕÄê¤Ë¡ª¿³Èþ´ã¤¬ÅªÃæ
°ÍÍêÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÅì¶¿ÀÄ»ù¤ÎÌýºÌ²è¡×¡£°ÍÍê¿Í¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1Ëü±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï4Ç¯Á°¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤ªÊõÃµ¤·¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ë°ÍÍê¿Í¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿¡£
ÆüËÜÍÎ²è³¦¤Îµð¾¢¡¦Åì¶¿ÀÄ»ù¤ÎÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Û±ï¹þ¤ß¤Ç1Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¡£¤½¤Î¾ì¤Ç3»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éËÜÊª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤òÍê¤ê¤Ë¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¡£
¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤ë¤¦¤Á¡¢¡ÖËÜÊª¤À¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ï¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£µ®½Å¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤È»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÂà¿§¤ä¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ò·üÇ°¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹õ¤¤ÉÛ¤ò¤«¤±¤Æ¸·½Å¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜÍÎ²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëµð¾¢¡¦Åì¶¿ÀÄ»ù¡£
1897Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢5ºÐ¤Î»þ¤Ë°ì²È¤Ç¾åµþ¡£ÀÄ»³³Ø±¡ÃæÅùÉô¤Ç³¨¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¹æ¤Î¡ÖÀÄ»ù¡×¤ÏÀÄ»³³Ø±¡¤Î¹»Ì¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
18ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Çºî¶Ê²È¡¦»³ÅÄ¹Ìä«¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À¾ÍÎ¤ÎÁ°±Ò³¨²è¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¡¢ìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
19ºÐ¤ÇÆó²ÊÅ¸¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥é¥½¥ë¤µ¤»¤ë½÷¡×¤Ï¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê·Á¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤È¿§ºÌ¤Î¹©ºî¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤ÍèÇÉ¤¢¤é¤ï¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¡¢¸«»ö¡ÖÆó²Ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òµá¤á¡¢24ºÐ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¡£¥Ô¥«¥½¤éµ¤±Ô¤Î²è²È¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë°ìÊý¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¥é¥Õ¥¡¥¨¥í¤Ê¤É¤Î¸ÅÅµ³¨²è¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¼«¤é¤Î¿Ê¤àÆ»¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿¡£
7Ç¯¸å¡¢31ºÐ¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¤â³¨¤ÏÇä¤ì¤ºº¤µç¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤ËÈ¼Î·¤È¤Ê¤ë±Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
°¦¤¹¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤ò»Ù¤¨¤ËÆ»¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÂ¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤ÈÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢´ÅÈþ¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê½÷ÀÁü¡£À¾ÍÎ¤Î¥â¥À¥ó¤µ¤ÈÆüËÜÅª¤ÊÙ³¾ðÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÈþ¤Ï¡ÖÅì¶¿ÍÍ¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤Ø¹¤¬¤ë¡£
ÍÎ²Û»Ò¤ÎÊñÁõ»æ¤ä½ñÀÒ¤ÎÁõÃú¡¢´ë¶È¹¹ð¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊ¸²½¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ê¸²½Åª¿å½à¤ò¹â¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÀ©ºî°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ï¥éº½Çù¤òË¬Ìä¡£º½Çù¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Ë±Ê±ó¤ÎÈþ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°ÍÍêÉÊ¤Ï6¹æ¤ÎÌýºÌ²è¡£
³ê¤é¤«¤ÊÈ©¡¢ºÙÄ¹¤¤»ØÀè¡¢Ä¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅì¶¿ÍÍ¼°¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ250Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
´ÕÄê·ë²Ì¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È250Ëü±ß¡ª
ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤ÈÆ±³Û¤Î¹â³Û´ÕÄê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö±ÊÁ±Æ²²èÏ¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³Â¼¹À°ì»á¤Ï¡¢¡ÖÅì¶¿ÀÄ»ù¤ÎºîÉÊ¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
²èÉ÷¤«¤é1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÈÕÇ¯¤ÎºîÉÊ¤È¤ß¤é¤ì¡¢³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤ä¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ê¤É¡¢½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À¤ÎÇØ¸å¤Ë¾ë¤òÉÁ¤¯¹½¿Þ¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£ÉÊ³Ê¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê»³Â¼»á¡Ë
¿³Èþ´ã¤Î³Î¤«¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡¢°ÍÍê¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£