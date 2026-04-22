＜援助は地獄…？＞恩恵受けて「旅行はイヤ！」はマナー違反。誠意のない夫にガッカリ【第1話まんが】
私は専業主婦のモモカです。夫のトオルと、3歳の息子イツキと一緒に暮らしています。トオルは会社勤めで、給料も多くありませんが、私の実家が裕福なのでいろいろ援助してもらい、楽しく暮らしています。結婚式の費用もその後の生活費も、全額うちの父の負担です。私があれをしたい、ここに行きたいと言うとお金を振り込んでくれます。さて私たち家族は毎年、両親と温泉旅行に行っています。今年もその時期が近づき、母から日時の連絡が届きました。
両親との温泉旅行は、1泊あたり数十万円の高級旅館……。なかなか泊まれない宿だし、行かないなんてありえません。けれどトオルは遠慮の言葉を口にしました。トオルの稼ぎじゃ考えられない贅沢だから、気を遣うのかもしれません。
トオルは腑に落ちないといった様子でした。けれどもっと両親に感謝してもらいたいものです。本来ならまだ何年もかかるはずの奨学金返済が、うちの両親のおかげであっという間に終わったのです。何不自由ない生活ができているのに……。
母から届いた豪華な温泉旅行の誘い。費用はすべて実家持ちなのに、トオルはなぜか「気を遣う」と乗り気じゃなさそうです。仕事や年収に口を出されるのが重荷だなんて、あまりに自分勝手な悩みじゃないですか？
結婚資金やその後の生活を支えてもらっている恩があるのだから、笑顔で同行し、感謝を述べるのは当然のマナーです。お金を出してくれるスポンサーの接待だと思えばいいのです。
これだけ恵まれた環境にいながら不満を漏らすなんて、甘えているだけに感じてしまいます。トオルはうちの両親にもっと誠意を見せるべきだと思ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
両親との温泉旅行は、1泊あたり数十万円の高級旅館……。なかなか泊まれない宿だし、行かないなんてありえません。けれどトオルは遠慮の言葉を口にしました。トオルの稼ぎじゃ考えられない贅沢だから、気を遣うのかもしれません。
トオルは腑に落ちないといった様子でした。けれどもっと両親に感謝してもらいたいものです。本来ならまだ何年もかかるはずの奨学金返済が、うちの両親のおかげであっという間に終わったのです。何不自由ない生活ができているのに……。
母から届いた豪華な温泉旅行の誘い。費用はすべて実家持ちなのに、トオルはなぜか「気を遣う」と乗り気じゃなさそうです。仕事や年収に口を出されるのが重荷だなんて、あまりに自分勝手な悩みじゃないですか？
結婚資金やその後の生活を支えてもらっている恩があるのだから、笑顔で同行し、感謝を述べるのは当然のマナーです。お金を出してくれるスポンサーの接待だと思えばいいのです。
これだけ恵まれた環境にいながら不満を漏らすなんて、甘えているだけに感じてしまいます。トオルはうちの両親にもっと誠意を見せるべきだと思ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子