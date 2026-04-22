TVアニメ『神の雫』OP、EDノンテロップ映像公開！亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼のサイン入り台本が当たるキャンペーンも！

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TOKYO MX ほかにて放送中のTVアニメ『神の雫』のノンテロップオープニング映像、エンディング映像がアニメ公式SNSにて公開された。オープニングテーマはHOKUTOの「hate you? love you?」、エンディングテーマは内田真礼の「カミノシズク」を起用している。

またアニメ公式Xにて、亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼のサイン入りアフレコ台本が合計3名に当たるキャンペーンを開催中。締切は5月10日(日)23:59までとなっているので、GW期間中にぜひアニメを視聴し、キャンペーンに参加してほしい。詳細は公式Xをチェック。

●リリース情報

TVアニメ 『神の雫』 Blu-ray BOX 上巻

https://lnk.to/PCXP000051271

発売日：9月16日(水)

価格：29,480円(税込)

品番：PCXP-51271

収録話数：1話〜12話

特典：描き下ろし三方背ケース、特製ブックレット

映像特典：

・『神の雫』第1話アフレコメイキング映像

・2025年11月20日開催『神の雫』アニメ化決定！制作発表会ダイジェスト

登壇者：糸曽賢志監督、亀梨和也（神咲 雫 役）

・ティザーPV

・PV

・CM集

・ノンクレジットOP

・ノンクレジットED

・ミニアニメ1話〜12話

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

TVアニメ 『神の雫』 Blu-ray BOX 下巻

https://lnk.to/PCXP000051272

発売日：12月23日(水)

価格：29,480円(税込)

品番：PCXP-51272

収録話数：13話〜24話

特典：描き下ろし三方背ケース、特製ブックレット

映像特典：

・2026年2月28日実施『神の雫』先行上映会ダイジェスト

登壇者：亀梨和也（神咲 雫 役）、佐藤拓也（遠峰一青 役）、内田真礼（紫野原みやび 役）

・CM集

・ノンクレジットOP

・ノンクレジットED

・ミニアニメ13話〜24話

ほか予定

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

●作品情報

TVアニメ『神の雫』

TOKYO MX、ＢＳ日テレ、関西テレビにて2026年4月10日(金)より2クールで放送

TOKYO MX 毎週金曜23:30〜

ＢＳ日テレ 毎週土曜23:00〜

関西テレビ 毎週日曜25:54〜

【STAFF】

原作：亜樹 直 ・ オキモト・シュウ

「神の雫」（講談社モーニングKC刊）

監督：糸曽賢志

シリーズ構成・脚本：三津留ゆう

キャラクターデザイン：諏訪壮大

総作画監督：原将治、愛媛須田子、赤松香穂

美術設定：古宮陽子、細井友保

美術監督：高薄亜実

3D美術モデリング：上原竜太、桃内ツトム

色彩設計：内林裕美（グラフィニカ）

3DCGディレクター：後藤浩幸

撮影監督：川田哲矢（グラフィニカ）

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

編集：兼重涼子

音響監督：横田知加子

音響制作：Studio Sound Bee

音楽：瀬川英史

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：サテライト

アニメーション制作協力：YANCHESTER

製作：TVアニメ「神の雫」製作委員会

オープニングテーマ：HOKUTO「hate you? love you?」

エンディングテーマ：内田真礼「カミノシズク」

【CAST】

神咲雫：亀梨和也

遠峰一青：佐藤拓也

紫野原みやび：内田真礼

霧生涼子：甲斐田裕子

藤枝史郎：藤真秀

西園寺マキ：渡辺美佐

美島壮一郎：内田夕夜

土肥ロベール：浦山迅

神咲豊多香：銀河万丈

©亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『神の雫』公式サイト

https://dropsofgod-anime.com/