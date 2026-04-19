【⼩3アシベ QQゴマちゃん】歌詞付きのノンクレジットエンディング映像公開！
テレ東系6局ネットにて好評放送中のTVアニメ『⼩３アシベ QQゴマちゃん』、第2話の先行カットとあらすじが公開された。
＞＞＞ノンクレジットED映像の場面カットをチェック！（写真9点）
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３アシベ QQゴマちゃん』（原作：森下裕美『漫画アクション』連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット『アニもり！』内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
そしてこのたび、Hey！ Say！ JUMPが担当する主題歌『CUE CUE CUTE』の歌詞付きのノンクレジットエンディング映像が公開された。
舞台はまるで映画のワンシーン！？ さまざまな場所を旅するアシベとゴマちゃんが描かれている。また本映像で初公開となる歌詞と主題歌にあわせたダンスにも注⽬だ。⼀緒に歌って踊りたくなる映像を、何度も観て一緒にダンスして楽しもう。
さらに、5⽉3⽇（⽇）〜5⽉9⽇（⼟）のゴールデンウィーク期間限定、第1〜4話を公式YouTubeにて無料配信することが決定。放送を⾒逃してしまった⽅も、もう⼀度⾒たい⽅も、ぜひこの機会をお見逃しなく。
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
＞＞＞ノンクレジットED映像の場面カットをチェック！（写真9点）
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３アシベ QQゴマちゃん』（原作：森下裕美『漫画アクション』連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット『アニもり！』内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
舞台はまるで映画のワンシーン！？ さまざまな場所を旅するアシベとゴマちゃんが描かれている。また本映像で初公開となる歌詞と主題歌にあわせたダンスにも注⽬だ。⼀緒に歌って踊りたくなる映像を、何度も観て一緒にダンスして楽しもう。
さらに、5⽉3⽇（⽇）〜5⽉9⽇（⼟）のゴールデンウィーク期間限定、第1〜4話を公式YouTubeにて無料配信することが決定。放送を⾒逃してしまった⽅も、もう⼀度⾒たい⽅も、ぜひこの機会をお見逃しなく。
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
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