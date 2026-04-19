「日本サッカー界に超朗報だ」“冷遇”の日本代表MFに欧州屈指の名門が関心！英報道に韓国メディアも騒然「獲得が現実味を帯びてきた」
英メディア『TEAMTALK』は４月17日、「マンチェスター・ユナイテッド、復活を遂げたリーズのスター選手を驚きの移籍候補リストに挙げる」と題した記事を掲載。独占情報として、イングランドの名門がリーズの田中碧に関心を持っていると報じた。
27歳のMFは、プレミアリーグでは16試合ぶりに先発した４月13日のマンチェスター・ユナイテッド戦で躍動。45年ぶりとなる敵地での勝利に大きく貢献していた。
今季は出番が激減し、いわば冷遇されていた日本代表戦士が、世界屈指の名門クラブから熱視線を浴びているというニュースに、韓国メディアも騒然となっている。
『Interfootball』は「日本サッカー界に超朗報だ！マンチェスター・ユナイテッド戦で圧巻のパフォーマンス。キャリック監督の心を揺さぶった。マンチェスター・ユナイテッド、田中碧を低価格で獲得へ」と見出しを打ち、次のように綴った。
「リーズ・ユナイテッドの田中碧はマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されている」
「今シーズンは出場機会が減ったものの、最近は調子を取り戻しつつある。彼は今シーズン26試合に出場し、４ゴールを挙げている。先日行われたプレミアリーグ第32節のマンチェスター・ユナイテッド戦では、前半に驚異的な運動量で際立った活躍を見せた。惜しくもゴールには至らなかった、得点チャンスもあった」
同メディアは「ユナイテッド戦での彼のパフォーマンスは、マイケル・キャリック監督の目に留まったようだ。TEAMTALKは『キャリック監督はリーズ戦での田中のパフォーマンスに深く感銘を受けた』と報じた」と続けた。
また、『スポーツ朝鮮』も「英国独占報道！マンチェスター・ユナイテッドの日本人MF獲得が現実味を帯びてきた」と伝えている。
今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダブルタッチでGKをかわしゴール寸前で…田中碧の超決定機逸
27歳のMFは、プレミアリーグでは16試合ぶりに先発した４月13日のマンチェスター・ユナイテッド戦で躍動。45年ぶりとなる敵地での勝利に大きく貢献していた。
『Interfootball』は「日本サッカー界に超朗報だ！マンチェスター・ユナイテッド戦で圧巻のパフォーマンス。キャリック監督の心を揺さぶった。マンチェスター・ユナイテッド、田中碧を低価格で獲得へ」と見出しを打ち、次のように綴った。
「リーズ・ユナイテッドの田中碧はマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されている」
「今シーズンは出場機会が減ったものの、最近は調子を取り戻しつつある。彼は今シーズン26試合に出場し、４ゴールを挙げている。先日行われたプレミアリーグ第32節のマンチェスター・ユナイテッド戦では、前半に驚異的な運動量で際立った活躍を見せた。惜しくもゴールには至らなかった、得点チャンスもあった」
同メディアは「ユナイテッド戦での彼のパフォーマンスは、マイケル・キャリック監督の目に留まったようだ。TEAMTALKは『キャリック監督はリーズ戦での田中のパフォーマンスに深く感銘を受けた』と報じた」と続けた。
また、『スポーツ朝鮮』も「英国独占報道！マンチェスター・ユナイテッドの日本人MF獲得が現実味を帯びてきた」と伝えている。
今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダブルタッチでGKをかわしゴール寸前で…田中碧の超決定機逸