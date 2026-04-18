パオロ・バンケロ25得点のマジックがホーネッツに圧勝…プレーオフ1回戦でピストンズと対戦へ

4月18日（現地時間17日）に「NBAプレーオフ2026」出場枠をかけた「プレーイン・トーナメント2026」が行われ、イースタン・カンファレンス8位のオーランド・マジックが同9位のシャーロット・ホーネッツと対戦した。

試合は序盤からマジックが圧倒的な攻撃力を見せる。プルアップジャンパーで先制点を決めたパオロ・バンケロが、第1クォーターだけで12得点を挙げると、チームとしても38－16と22点の大量リードを奪った。

続く第2クォーターもマジックの勢いは止まらず、バンケロの豪快なダンクや、ジェイレン・サッグスの3ポイントが炸裂。ホーネッツのラメロ・ボールを中心としたオフェンスに応戦されながらも、68－37と31点の大差をつけて試合を折り返した。

後半は持ち直したホーネッツと互角の展開となるも、追いつくことは決して許さず。102－71と31点差のまま迎えた第4クォーターには、ノア・ペンダら若手選手もスコアを伸ばし、最終スコア121－90でタイムアップ。マジックが31点差の快勝で、プレーオフ進出を果たした。

勝利したマジックは、バンケロが25得点5リバウンド6アシスト2スティールの活躍。カーターJr.が16得点、デズモンド・ベインが13得点、サッグスが12得点5リバウンド6アシストを記録した。

対するホーネッツは、ラメロ・ボールが23得点5アシストを挙げたものの、前半に許した大量リードが響き、シーズン終了となった。

なお、勝利したマジックはプレーオフ1回戦で、第1シードのデトロイト・ピストンズと激突する。

■試合結果



シャーロット・ホーネッツ 90－121 オーランド・マジック



CHA｜16｜21｜34｜19｜＝90



ORL｜38｜30｜34｜19｜＝121

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