タイガース戦

【MLB】レッドソックス 1ー0 タイガース（日本時間18日・ボストン）

レッドソックスの吉田正尚外野手は17日（日本時間18日）、本拠地でのタイガース戦で延長10回に代打サヨナラ打を放った。チームでは実力ある外野手が多く、結果を残しても翌日にスタメン外となる場面も多い。アレックス・コーラ監督は試合後、「彼の気持ちを理解できる」を心情をおもんばかった。

吉田は14日（同15日）のツインズ戦で2安打、15日（同16日）も1安打1打点だったが、この日はスタメン外に。それでも延長10回、1死一、三塁の場面で代打起用され、高く跳ねた打球が前進守備の一、二塁間を抜けていった。

試合後、地元メディア「Boston Sports Journal」のクリス・エンリケ記者はX（旧ツイッター）でコーラ監督のコメントを伝えた。「こういう状況だ。私は彼の気持ちを理解できる。本音を言えば（もっと）プレーしたいだろう」と現状について語った。

そんな中でも結果を残す吉田について「でも彼は準備を怠らない。彼は素晴らしいチームメートだ。守備練習や走塁練習に取り組んでいる姿を私たちは目撃している。準備ができているんだ。シーズンのここまで彼はいい活躍をしている」と話した。

レッドソックスではロマン・アンソニー、ジャレン・デュラン、ウィルヤー・アブレイユ、セダン・ラファエラら実力ある外野手が溢れており、外野と指名打者のポジションを争う状況となっている。（Full-Count編集部）