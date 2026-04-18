今日18日は、低気圧に近い九州や北海道を中心に雨が降るでしょう。曇りや雨でも気温は高く、最高気温は全国的に5月並みとなりそうです。台風4号の影響を受ける小笠原諸島は、うねりを伴った高波に警戒してください。

日本海側中心に雨雲 小笠原諸島は台風4号の影響で大しけ

今日18日は低気圧が九州の西を北上し、別の低気圧が北海道に近づくでしょう。



沖縄は雲が多く、昼頃にかけて雨の降る所がありそうです。九州は北部から南部へと雨の範囲が広がり、局地的に雨脚が強まるでしょう。四国と中国地方も所々で雨が降りそうです。近畿や北陸は晴れ間があっても、急な雨にご注意ください。





東海や関東甲信、東北の太平洋側は青空が広がり、お出かけ日和となりそうです。外のレジャーは、帽子や日焼け止めなどで紫外線対策をすると良いでしょう。東北の日本海側は曇りや雨となりそうです。北海道も日本海側を中心に雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。南よりの風が強まりそうです。大型で強い台風4号は、今日午前6時現在、小笠原近海にあって、1時間におよそ10キロの速さで北北東に進んでいます。日本への直接的な影響はありませんが、小笠原諸島では大しけとなるでしょう。夜遅くにかけては、うねりを伴った高波に警戒してください。

全国的に季節先取りの暖かさ

最高気温は全国的に平年より高く、5月上旬から中旬並みの所が多いでしょう。



沖縄は27℃〜28℃くらいで、ムシムシとした暑さが続きそうです。九州から関東は23℃前後、北陸と東北は20℃前後の所が多いでしょう。甲府は26℃と、本州の内陸では夏日になる所もありそうです。晴れる地域ほど、朝晩と日中との気温差が大きくなるため、服装でうまく調節してください。



北海道は昨日17日より高い所が多く、札幌は18℃と、5月中旬並みになるでしょう。この暖かさで、桜開花の便りが届くかもしれません。