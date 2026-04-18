装備充実化＆上質化で“熟成の域”に

トヨタのミドルクラスミニバンとして高い人気を誇っている「ヴォクシー」が、2026年4月10日に一部改良を発表し、5月より発売することがアナウンスされました。



果たしてどのような改良が施されたのでしょうか。

ヴォクシーは2001年11月に「ノア」の兄弟車として登場。ノアがカローラ店、ヴォクシーがネッツ店と異なる販売チャンネルで取り扱いがなされていました。

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初代から手頃なサイズに両側スライドドアと手を出しやすい価格を実現したことで、ミニバンジャンルの中心的なモデルへと成長しました。

現在販売中のモデルは2022年1月に登場した4代目で、販売チャンネルの垣根が取り払われてからもノアとの兄弟車関係は続き、ヴォクシーはドレスアップ志向なスタイルとなっているのに対し、ノアは比較的マイルドなキャラクター分けがなされています。

メカニズム面は完全に共有しながらも、精悍な2段ライトの採用など、内外装のデザインなどで差別化が図られてきたヴォクシーとノアですが、今回の改良ではノアと同じくラインナップされていた2リッターのガソリンエンジンを廃止（ウェルキャブを除く）。

全車が1.8リッターハイブリッドに一本化したことが大きなトピックとなっています。

エクステリアではフロントグリルやヘッドランプの意匠変更が行われ、目元を強調するスタイリッシュなデザインを採用。

特にフロントグリルは本体部分をグレー加飾からブラック加飾に変更したほか、新色「ニュートラルブラック」のボディカラーを選択した場合のみ、グリルガーニッシュもブラック加飾となって、メッキの削減を行ったカスタマイズカーのようなスタイルとなるのも特徴です。

さらに17インチホイールが切削光輝＋ブラック塗装＋ダーククリアに変更され、全体的にダークな印象へと変貌しているのもヴォクシーらしいポイントでしょう。

ボディカラーは新たに「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」が追加され、「アティチュードブラックマイカ」と「メタルストリームメタリック」が廃止。

従来からラインナップされる「プラチナホワイトパールマイカ」と合わせて3色展開となりました。

インテリアでは全グレードのシフトノブ、ウインドウスイッチ周りをピアノブラック塗装とし、最上級グレードの「S-Z」ではメーターフードを表皮巻・ステッチ加工、インストルメントパネルやドアトリムにもステッチ加工の追加や、一部にスエード調表皮への変更を実施し、シート表皮の意匠変更などもなされました。

またメーターの液晶部分を大型化し、S-Zでは7インチから12.3インチ、中級の「S-G」グレードでは4.2インチから7インチとなり、前後ドライブレコーダーをS-Zで標準化（S-Gはメーカーオプション）。

加えて、ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）し、ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加とするなど、装備の充実化が進んでいます。

そのほか、ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上させ、ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上させるといった進化もなされました。

車両本体価格（消費税込み）は375万1000円から438万200円と、一部改良前の同等グレードと比較すると若干の値上がりとなりますが、標準装備の充実化など、熟成が進んだことを考えれば妥当な範囲と言えるかもしれません。