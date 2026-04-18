都心拠点で加速する成長戦略！ NBIホールディングス「本社移転のお知らせ」

記事ポイント 株式会社NBIホールディングスが2026年5月7日に本社を移転新オフィスは帝国ホテルタワー16階、電話番号はそのまま継続業務拡充と今後の事業展開を見据えた拠点強化に注目 株式会社NBIホールディングスが2026年5月7日に本社を移転新オフィスは帝国ホテルタワー16階、電話番号はそのまま継続業務拡充と今後の事業展開を見据えた拠点強化に注目

NBIホールディングスが、本社移転を発表します。

新たな拠点は帝国ホテルタワー16階です。

業務拡充と今後の事業展開を見据えた移転だけに、企業として次のステージへ進む節目として印象に残る知らせです。

NBIホールディングス「本社移転のお知らせ」

移転日：2026年5月7日新所在地：〒100-8558 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー16階電話番号：03-6263-9193（変更なし）会社名：株式会社NBIホールディングス公式サイト：https://nbi-hd.co.jp/

東京の中心地として存在感のある内幸町エリアに本社を構えることで、事業の広がりをより具体的に感じさせる移転計画です。

帝国ホテルタワー16階という新オフィスは、取引先や関係各所に対しても、企業の成長意欲をまっすぐ伝える拠点になりそうです。

移転の背景

今回の移転は、業務拡充とさらなる事業展開への備えとして発表されます。

単なる住所変更ではなく、これからの展開を受け止める土台を整える動きとして見ると、会社の勢いがより伝わってきます。

社員一同がより一層業務に精進するとしており、拠点変更を機に組織全体の推進力が高まることも期待されます。

企業の歩み

設立年：2024年8月20日資本金：5,000万円事業内容：不動産投資事業、金融サービス事業、地方創生事業

NBIホールディングスは、不動産投資事業、金融サービス事業、地方創生事業を手がける企業です。

事業領域が幅広いため、今回の本社移転も新たな挑戦の受け皿として受け止めたくなるニュースです。

代表者の実績

代表取締役の金谷隆行氏は、不動産会社や不動産投資ファンド、星野リゾート、投資会社などで経験を重ねてきた人物です。

これまで約2,000億円超のホテル不動産投資や企業買収、上場REITの立ち上げなどに携わってきた実績は、数字の大きさだけでも印象に残ります。

そうしたキャリアを持つ代表が率いる企業だからこそ、今回の本社移転も次の成長戦略につながる一歩として注目したくなります。

東京都千代田区内幸町の新オフィスへの移転は、企業の現在地だけでなく、これから目指す景色まで感じさせる話題です。

電話番号を変えずに移転する点からも、既存の取引先との連携を保ちながら前へ進む堅実さが伝わります。

不動産投資や金融サービス、地方創生に関心がある人ほど、今後の動きも追いかけたくなる企業です。

NBIホールディングスの本社移転の紹介でした。

よくある質問

Q. NBIホールディングスの本社移転日はいつですか？

A. 本社移転日は2026年5月7日です。

5月から新オフィスでの業務が始まる予定で、今後の事業拡大を見据えた節目のタイミングとして発表されています。

Q. 新しい本社はどこにありますか？

A. 新本社は東京都千代田区内幸町一丁目1番1号、帝国ホテルタワー16階に移転します。

都心の象徴的な立地で、企業の新たな展開を感じさせる拠点です。

Q. 電話番号は変更になりますか？

A. 電話番号は03-6263-9193のままで変更はありません。

所在地は変わっても連絡先は継続されるため、取引先や関係者にとってもわかりやすい対応です。

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